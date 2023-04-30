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國民黨團呼應侯友宜 支持51勞動節定為國定假日

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「五一勞動節 全面放假」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團上午舉行「五一勞動節 全面放假」記者會。圖／國民黨團提供

明天是五一勞動節，全國有超過1000萬名勞工將放假一天。新北市長侯友宜28日在議會接受議員質詢時主張，五一勞動節全國應一致性放假一天。國民黨立院黨團上午舉行記者會呼應侯友宜的主張，建議將五一勞動節明定為國定假日，全國放假一天。

黨團總召曾銘宗表示，五一勞動節全國放假一天，不要「一國兩制」，且銀行、股匯市都休市一天，對經濟層面衝擊小，五一勞動節在全球80多個國家已經成為國定假日，國內有超過半數民意認為該明定為國定假日。國民黨團強力呼應侯友宜的主張，認為五一勞動節該定為全國性假日。

曾銘宗指出，以立法院為例，五一當天所有助理可以放假一天，但是立法院還是要正常運作，會延伸出許多問題。又比如幼稚園老師屬於勞工，五一放假學生該怎麼辦？學生家長若是公務人員並無放假，誰來照顧孩子？勢必會造成很多不便情況。

曾銘宗表示，針對改善勞保財務，也希望蔡政府趕快提出具體辦法，預估勞保將在2028年破產，潛在負債超過11兆元，蔡政府必須拿出具體辦法，保障勞工權益。此外，蔡英文總統在106年12月28日宣示要改善低薪問題，也請趕快拿出具體辦法，確保1000萬名勞工權益。

國民黨立委李德維表示，國內五一勞動節放假的標準，是根據是否加入勞保為依據，其中在部分職業類別當中，有部分派遣人員、無固定雇主並沒有納入勞動節放假標準當中。因此，包括侯友宜在內的各界聲音，都希望五一勞動節全國能夠一致放假，成為國定假日。

李德維呼籲行政院長陳建仁，號稱溫暖堅韌的內閣，應該要積極回應民意，盡快將五一勞動節做為全國一致性國定假日，並早日實施。

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