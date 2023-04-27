榮民之家保留蔣公銅像防失智？ 獨派怒轟李文忠：失智的是他自己

台灣教授協會、台聯、台灣制憲基金會、台灣永社等獨派社團今天表示，退輔會副主委李文忠日前指「榮家應保存蔣中正銅像、保存蔣介石銅像有預防失智、保存記憶」等言論，令人錯愕，執政黨不應該縱容屢次跟轉型正義任務唱反調的政務官，應該撤換李文忠。

台灣永社、台灣制憲基金會、台灣教授協會、台灣團結聯盟、台灣社上午召開「2023年轉型正義工程里程碑：撤換李文忠」記者會。

台教會會長陳俐甫表示，目前台灣的鈔幣上面仍有那麼多蔣介石像，如果每天在房間看錢、摸錢都防治不了失智，沒道理在大門口留銅像就有用，少數政客綁架老兵照護去捍衛蔣介石像，這是假族群共生來反對轉型正義。

台聯秘書長周倪安指出，李文忠曾是對抗國民黨的「劉勁忠辦公室」一員，對照如今作為，失智的是李文忠自己，忘記年輕時的熱情正義。台灣社社長李川信說，2017年促進轉型正義條例立法，主要任務之一就是清除威權統治者象徵，既然立法，行政機關就有責任執行。