快訊

專題／報稅季來了！今年綜所稅繳多少錢？一次看懂免稅額、扣除額計算方式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮民之家保留蔣公銅像防失智？ 獨派怒轟李文忠：失智的是他自己

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
退輔會副主委李文忠。本報系資料照
退輔會副主委李文忠。本報系資料照

台灣教授協會、台聯、台灣制憲基金會、台灣永社等獨派社團今天表示，退輔會副主委李文忠日前指「榮家應保存蔣中正銅像、保存蔣介石銅像有預防失智、保存記憶」等言論，令人錯愕，執政黨不應該縱容屢次跟轉型正義任務唱反調的政務官，應該撤換李文忠。

台灣永社、台灣制憲基金會、台灣教授協會、台灣團結聯盟、台灣社上午召開「2023年轉型正義工程里程碑：撤換李文忠」記者會。

台教會會長陳俐甫表示，目前台灣的鈔幣上面仍有那麼多蔣介石像，如果每天在房間看錢、摸錢都防治不了失智，沒道理在大門口留銅像就有用，少數政客綁架老兵照護去捍衛蔣介石像，這是假族群共生來反對轉型正義。

台聯秘書長周倪安指出，李文忠曾是對抗國民黨的「劉勁忠辦公室」一員，對照如今作為，失智的是李文忠自己，忘記年輕時的熱情正義。台灣社社長李川信說，2017年促進轉型正義條例立法，主要任務之一就是清除威權統治者象徵，既然立法，行政機關就有責任執行。

李文忠 轉型正義 失智 蔣介石 蔣中正

延伸閱讀

影／獨派闖中正紀念堂朝銅像開槍！ 陳建仁：盡快完成轉型正義

獨派持漆彈槍射中正紀念堂銅像 警移送法辦

李文忠說榮家蔣中正銅像有預防老人失智保存記憶功能

退伍軍人組團參加大陸黃埔軍校校慶退輔會勸阻

相關新聞

高端EUA外洩案調查出爐全推給網紅？ 吳秀梅說話了

中央流行疫情指揮中心自2020年1月20日三級開設以來已1194天，將於5月1日畫下句點。但新冠疫情期間，在政府扶植下，...

馬英九訪希臘遭矮化 馬辦：主辦方再致歉、已改「馬總統」

前總統馬英九受邀參加德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)，現正訪問希臘，由於論壇官網馬英九頭銜數...

影／獨派闖中正紀念堂朝銅像開槍！ 陳建仁：盡快完成轉型正義

獨派團體「台灣國」屢次要求移除蔣介石銅像，今更發動「槍擊蔣介石銅像」行動，手持漆彈槍到中正紀念堂攻擊蔣介石銅像，當場遭憲...

不面對勞保年改朱立倫批民進黨「擺爛 」 勞部：持續蒐集意見

國民黨智庫、國家政策研究基金會今針對勞動政策舉行記者會。國民黨主席朱立倫批民進黨最會「擺爛」，只想把勞工問題放著不管，例...

榮民之家保留蔣公銅像防失智？ 獨派怒轟李文忠：失智的是他自己

台灣教授協會、台聯、台灣制憲基金會、台灣永社等獨派社團今天表示，退輔會副主委李文忠日前指「榮家應保存蔣中正銅像、保存蔣介...

陸製劣質快篩試劑輸台疏於把關 監院糾正食藥署

監察委員蘇麗瓊、王麗珍、蔡崇義今天表示，去年國內爆發中國製劣質快篩試劑流入市面事件，食藥署疏於強化EUA審查機制，且漠視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦