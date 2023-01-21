拜完旺一年！走春必去6大廟 來「這些」廟宇搶頭香、領錢母
每逢春節，大家都希望能洗刷過去的霉運，迎接嶄新的一年，許多民眾便會趁著初一「走春」的好時機，到各大廟宇參拜，祈求新年的財運、事業、健康一切順利。參拜哪一位神明能讓今年的事業鴻「兔」大展？又有哪一間廟宇是可以領發財金的求財靈廟？本文將盤點北中南6大人氣廟宇，快將這些廟宇列入走春的行程吧！
台北萬華 龍山寺
說到台北的春節必拜廟宇，龍山寺絕對榜上有名，坐落在萬華（艋舺）的龍山寺，是早期民眾的生活、信仰中心。龍山寺的正殿供奉著觀世音普薩，慈悲為懷，可以向祂祈求新年平安順利；後殿則有文昌帝君、天上聖母、關聖帝君、月老神君等，神明們各司其職，對應著不同的疑難雜症，若有相應的願望，可以向不同的神明祈求祝福。
今年春節的規範與往年慣例：
龍山寺在每年除夕至農曆二月有一項特別的習俗，稱為「鑽燈腳」，廟方會在廟埕擺放兩座大燈，讓民眾能從大燈下鑽過，據說可以祈求生子、財運、運勢順利。龍山寺近日也公告，在除夕當天晚間9點會有「鑽燈腳」的開燈儀式，凌晨0時，可以在寺內和其他民眾一起聆聽新年的鐘聲；而今年除夕和初一也延長開放，詳細資訊可以參考龍山寺的官方臉書。
更多相關資訊：
地址：台北市萬華區廣州街211號
電話：（02）23025162
台北 行天宮
農曆年前、年後是許多人思考是否該轉職的時機，為了祈求事業順利，不妨到台北的行天宮走走。行天宮主祀關聖帝君，就是熟為人知的名將關羽，除了主神之外，也供奉著呂恩主、張恩主、王恩主、岳恩主，幾位神明主要掌管「事業」，所以不論是求職、事業、理財等相關的問題，都可以請求關聖帝君和四位恩主指點迷津。
今年春節的規範與往年慣例：
行天宮每年維持除夕通宵參拜，今年也不例外，並且凌晨0時將會舉辦三獻禮，恭祝元始天尊聖誕。行天宮內有許多濟世服務，若是在工作上遇到問題，可以求一支「關帝籤」，讓關聖帝君解惑；而受到驚嚇或遇上運氣不順時，也能到行天宮收驚，安定心神。不過這幾項服務在除夕到初五是暫停的，若有需要，可以等到初六再來到行天宮。
更多相關資訊：
地址：臺北市民權東路2段109號
電話：（02）25027924
台中大甲 鎮瀾宮
媽祖又有「天上聖母」、「天后」等尊稱，是台灣最普遍的民間信仰之一，而作為台灣媽祖信仰的代表廟宇，大甲鎮瀾宮以「三月瘋媽祖」的大甲媽遶境活動聞名，香火鼎盛，每年春節總會吸引大量民眾前往，感謝媽祖的庇佑，以及祈求新年平安。
今年春節的規範與往年慣例：
這兩年新冠病毒肆虐，大甲鎮瀾宮取消以往搶頭香的慣例，不過鎮瀾宮在1月14日表示，這項睽違已久的盛事將再度重啟。今年除夕晚間11點會開放廟門迎接民眾入廟，若能搶到大甲鎮瀾宮的頭香，前三名將能抱回三種不同尺寸的金媽祖。而由於往年民眾人流眾多，今年前往鎮瀾宮參拜時，可以參考臺中市政府警察局大甲分局公布的車流管制時間。
更多相關資訊：
地址：臺中市大甲區順天路158號
電話：（04）26763522
南投竹山 紫南宮
每逢春節，為了讓一整年的財運順遂，許多民眾會特地向神明求財，而位於南投的竹山紫南宮，是中部有名的「求財靈廟」，主祀福德正神的紫南宮，早期為了幫助民眾救急，便開放民眾跟土地公求「福德金」，而演變至今，成了許多人祈求事業穩定、生意順利的「發財金」，只要擲出聖筊，便能向廟方求金。
今年春節的規範與往年慣例：
除了上述提到的發財金，每年元旦和正月初一，紫南宮有發放「錢母」的活動，總會有許多民眾蜂擁而至，就是希望錢母能招來好運和財運；而相傳早期的正月十五，生下男丁的家庭會帶上閹雞祭拜土地公，隔日，廟方就會將祭品煮成麻油雞與附近的居民共享，形成特殊的「吃丁酒」習俗。可惜今年這兩項慣例皆因疫情取消，不過仍可透過捐血的方式領取錢母，或是在正月十六和廟方領取「丁酒個人調理包」。
更多相關資訊：
地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號
電話：（049）2623722
台南北門 南鯤鯓代天府
五府千歲是台灣民間信仰中十分普遍的神祉，「千歲」是王爺神的統稱，「五府」意即五位姓氏不同的王爺，至於是哪五位王爺，則隨著不同的地區有不一樣的組合。在一眾王爺廟宇之中，南鯤鯓代天府是全臺規模最大、歷史最悠久的王爺信仰中心，主要祀奉李、池、吳、朱、范五位王爺，祂們各自有不同的職掌，從擇日、求財、搬家、求籤、求平安，五位王爺皆能一手包辦。
今年春節的規範與往年慣例：
南鯤鯓代天府會在每年初一上午11點抽取國運籤，由於抽到的籤將揭露該年的國運，往年的結果又十分神準，所以每年抽取的國運籤都備受矚目。而在初一當天，南鯤鯓代天府也會搭建「百足真人蜈蚣陣七星平安橋」，有別於其他廟宇擺放的平安橋，百足真人蜈蚣陣七星平安橋長達108公尺、且開壇時間長達1個月，到南鯤鯓代天府參拜時，也可以過過「平安橋」保平安。
更多相關資訊：
地址：臺南市北門區鯤江976號
電話：（06）7864711
屏東車城 福安宮
和台北的烘爐地南山福德宮、上述提到的南投紫南宮，並稱台灣三大土地公廟的屏東車城福安宮，已有340年的歷史，相傳清朝時，車城福安宮的土地公神像受乾隆皇帝褒封王冠和一襲龍袍，故整座神像金光閃閃、正氣凜然。作為全東南亞規模最大的土地公廟，若有事業和財運方面的問題，可以來到福安宮，祈求「發財金」和福德正神的庇佑。
今年春節的規範與往年慣例：
各地民眾常常為了「搶」頭香互相推擠，甚至引起紛爭，車城福安宮便改成使用「拜頭香」的方式，由廟方統一將香匯聚爐中，這項因為疫情停辦兩年的活動，今年將重新舉辦。而在拜頭香的同時，福安宮在除夕晚間、初一至初五的早上10點和下午2點，皆會發放錢母，民眾在領取到錢母後，記得先到主爐過爐，再將錢母擺放在辦公桌、營業場所或隨身攜帶，讓新的一年財源滾滾來！
更多相關資訊：
地址：屏東縣車城鄉福安路51號
電話：（08）8821345
福安宮的臉書
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言