拜完旺一年！走春必去6大廟 來「這些」廟宇搶頭香、領錢母

每逢春節，大家都希望能洗刷過去的霉運，迎接嶄新的一年，許多民眾便會趁著初一「走春」的好時機，到各大廟宇參拜，祈求新年的財運、事業、健康一切順利。參拜哪一位神明能讓今年的事業鴻「兔」大展？又有哪一間廟宇是可以領發財金的求財靈廟？本文將盤點北中南6大人氣廟宇，快將這些廟宇列入走春的行程吧！

台北萬華 龍山寺

說到台北的春節必拜廟宇，龍山寺絕對榜上有名，坐落在萬華（艋舺）的龍山寺，是早期民眾的生活、信仰中心。龍山寺的正殿供奉著觀世音普薩，慈悲為懷，可以向祂祈求新年平安順利；後殿則有文昌帝君、天上聖母、關聖帝君、月老神君等，神明們各司其職，對應著不同的疑難雜症，若有相應的願望，可以向不同的神明祈求祝福。

國定古蹟龍山寺是萬華重要的信仰中心及觀光熱點。圖／聯合報系資料照片

今年春節的規範與往年慣例：

龍山寺在每年除夕至農曆二月有一項特別的習俗，稱為「鑽燈腳」，廟方會在廟埕擺放兩座大燈，讓民眾能從大燈下鑽過，據說可以祈求生子、財運、運勢順利。龍山寺近日也公告，在除夕當天晚間9點會有「鑽燈腳」的開燈儀式，凌晨0時，可以在寺內和其他民眾一起聆聽新年的鐘聲；而今年除夕和初一也延長開放，詳細資訊可以參考龍山寺的官方臉書。

民眾在龍山寺虔誠祭拜。聯合報系資料照／記者陳正興 攝影

更多相關資訊： 地址：台北市萬華區廣州街211號 電話：（02）23025162 龍山寺的官方網站和臉書

台北 行天宮

農曆年前、年後是許多人思考是否該轉職的時機，為了祈求事業順利，不妨到台北的行天宮走走。行天宮主祀關聖帝君，就是熟為人知的名將關羽，除了主神之外，也供奉著呂恩主、張恩主、王恩主、岳恩主，幾位神明主要掌管「事業」，所以不論是求職、事業、理財等相關的問題，都可以請求關聖帝君和四位恩主指點迷津。

春節期間行天宮人潮洶湧，民眾紛紛前往參拜。聯合報系資料照／記者曾原信 攝影

今年春節的規範與往年慣例：

行天宮每年維持除夕通宵參拜，今年也不例外，並且凌晨0時將會舉辦三獻禮，恭祝元始天尊聖誕。行天宮內有許多濟世服務，若是在工作上遇到問題，可以求一支「關帝籤」，讓關聖帝君解惑；而受到驚嚇或遇上運氣不順時，也能到行天宮收驚，安定心神。不過這幾項服務在除夕到初五是暫停的，若有需要，可以等到初六再來到行天宮。

往年初一一早，便會有許多民眾前往行天宮參拜，祈求關聖帝君的保佑。聯合報系資料照／記者曾原信 攝影

更多相關資訊： 地址：臺北市民權東路2段109號 電話：（02）25027924 行天宮的官方網站和臉書

台中大甲 鎮瀾宮

媽祖又有「天上聖母」、「天后」等尊稱，是台灣最普遍的民間信仰之一，而作為台灣媽祖信仰的代表廟宇，大甲鎮瀾宮以「三月瘋媽祖」的大甲媽遶境活動聞名，香火鼎盛，每年春節總會吸引大量民眾前往，感謝媽祖的庇佑，以及祈求新年平安。

大甲鎮瀾宮是台灣媽祖信仰的代表廟宇。聯合報系資料照／記者余采瀅 攝影

今年春節的規範與往年慣例：

這兩年新冠病毒肆虐，大甲鎮瀾宮取消以往搶頭香的慣例，不過鎮瀾宮在1月14日表示，這項睽違已久的盛事將再度重啟。今年除夕晚間11點會開放廟門迎接民眾入廟，若能搶到大甲鎮瀾宮的頭香，前三名將能抱回三種不同尺寸的金媽祖。而由於往年民眾人流眾多，今年前往鎮瀾宮參拜時，可以參考臺中市政府警察局大甲分局公布的車流管制時間。

許多民眾會在春節到大甲鎮瀾宮搶頭香、祈求媽祖保庇。聯合報系資料照／記者黑中亮 攝影

更多相關資訊： 地址：臺中市大甲區順天路158號 電話：（04）26763522 鎮瀾宮的官方網站和臉書

南投竹山 紫南宮

每逢春節，為了讓一整年的財運順遂，許多民眾會特地向神明求財，而位於南投的竹山紫南宮，是中部有名的「求財靈廟」，主祀福德正神的紫南宮，早期為了幫助民眾救急，便開放民眾跟土地公求「福德金」，而演變至今，成了許多人祈求事業穩定、生意順利的「發財金」，只要擲出聖筊，便能向廟方求金。

南投紫南宮是中部有名的「求財靈廟」，許多民眾會來這裡求發財金。記者賴香珊／攝影

今年春節的規範與往年慣例：

除了上述提到的發財金，每年元旦和正月初一，紫南宮有發放「錢母」的活動，總會有許多民眾蜂擁而至，就是希望錢母能招來好運和財運；而相傳早期的正月十五，生下男丁的家庭會帶上閹雞祭拜土地公，隔日，廟方就會將祭品煮成麻油雞與附近的居民共享，形成特殊的「吃丁酒」習俗。可惜今年這兩項慣例皆因疫情取消，不過仍可透過捐血的方式領取錢母，或是在正月十六和廟方領取「丁酒個人調理包」。

紫南宮考量疫情及地方民怨，年初一發錢母喊停，改為新春期間不定時發送，民眾捐血也能獲得錢母。聯合報系資料照／記者賴香珊 攝影

更多相關資訊： 地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號 電話：（049）2623722 紫南宮的官方網站和臉書

台南北門 南鯤鯓代天府

五府千歲是台灣民間信仰中十分普遍的神祉，「千歲」是王爺神的統稱，「五府」意即五位姓氏不同的王爺，至於是哪五位王爺，則隨著不同的地區有不一樣的組合。在一眾王爺廟宇之中，南鯤鯓代天府是全臺規模最大、歷史最悠久的王爺信仰中心，主要祀奉李、池、吳、朱、范五位王爺，祂們各自有不同的職掌，從擇日、求財、搬家、求籤、求平安，五位王爺皆能一手包辦。

台南北門南鯤鯓代天府新春祈福是春節的熱門景點。聯合報系資料照／記者吳淑玲 攝影

今年春節的規範與往年慣例：

南鯤鯓代天府會在每年初一上午11點抽取國運籤，由於抽到的籤將揭露該年的國運，往年的結果又十分神準，所以每年抽取的國運籤都備受矚目。而在初一當天，南鯤鯓代天府也會搭建「百足真人蜈蚣陣七星平安橋」，有別於其他廟宇擺放的平安橋，百足真人蜈蚣陣七星平安橋長達108公尺、且開壇時間長達1個月，到南鯤鯓代天府參拜時，也可以過過「平安橋」保平安。

台南北門南鯤鯓代天府。聯合報系資料照／記者謝進盛 攝影

更多相關資訊： 地址：臺南市北門區鯤江976號 電話：（06）7864711 南鯤鯓代天府官方網站和臉書

屏東車城 福安宮

和台北的烘爐地南山福德宮、上述提到的南投紫南宮，並稱台灣三大土地公廟的屏東車城福安宮，已有340年的歷史，相傳清朝時，車城福安宮的土地公神像受乾隆皇帝褒封王冠和一襲龍袍，故整座神像金光閃閃、正氣凜然。作為全東南亞規模最大的土地公廟，若有事業和財運方面的問題，可以來到福安宮，祈求「發財金」和福德正神的庇佑。

往年的大年初一，屏東車城福安宮總是擠滿人潮。聯合報系資料照／記者翁禎霞 攝影

今年春節的規範與往年慣例：

各地民眾常常為了「搶」頭香互相推擠，甚至引起紛爭，車城福安宮便改成使用「拜頭香」的方式，由廟方統一將香匯聚爐中，這項因為疫情停辦兩年的活動，今年將重新舉辦。而在拜頭香的同時，福安宮在除夕晚間、初一至初五的早上10點和下午2點，皆會發放錢母，民眾在領取到錢母後，記得先到主爐過爐，再將錢母擺放在辦公桌、營業場所或隨身攜帶，讓新的一年財源滾滾來！

屏東車城福安宮是全國最大的土地公廟。聯合報系資料照

更多相關資訊： 地址：屏東縣車城鄉福安路51號 電話：（08）8821345 福安宮的臉書

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦