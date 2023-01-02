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想拿有撇步…紫南宮初一發錢母喊停 背後原因曝

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山紫南宮考量疫情及地方民怨，年初一發錢母喊停，改為新春期間不定時發送，民眾捐血也能獲得錢母。圖／本報資料照
南投竹山紫南宮考量疫情及地方民怨，年初一發錢母喊停，改為新春期間不定時發送，民眾捐血也能獲得錢母。圖／本報資料照

昨天元旦，南投竹山紫南宮發送兔年錢母狂吸10萬人，廟方也宣布，年初一發錢母考量疫情喊停，外界好奇，元旦能發，年初一卻喊停。據了解，背後原因有二，憂民怨及春節返鄉潮，才改為新春期間不定時發送，捲袖捐血也能獲得錢母。

紫南宮以求發財金聞名，2012年壬辰龍年首次發放「龍銀」招財錢母，很受信眾喜愛，因此於每年元旦、大年初一發生肖錢母，連年吸引數萬人排隊領取成指標性活動，直至今年癸卯兔年剛好滿一輪，廟方昨元旦發錢母，金雞蛋也加倍送。

而紫南宮昨天發錢母吸引約10萬人參加，排隊人潮超過7.5公里，廟方同時宣布，考量國內疫情升溫，避免群聚，年初一不發錢母，這也是連3年取消。只是，元旦、年初一同樣會吸引群眾，為何元旦如常辦理，年初一卻喊停，外界好奇。

廟方人員透露，年初一停發錢母的原因有二，一部分是因為不少民眾會提早來排隊，無法好好過年，且新春期間周邊交通本就壅塞，居民雖多能體諒，但發錢母引來更多人車，難免頗有微辭，為降低民怨，近年其實不斷評估修正發放方式。

另一部分，的確是考量疫情，元旦發錢母雖也引來人潮，可大多是國內民眾，但新春期間不乏返鄉國人，考量國外疫況較不穩定，加上交通惹民怨問題，近年才會取消年初一發錢母，改為在過年期間透過廣播公布特定條件、不定時發送模式。

至於想獲得兔年錢母，除了元旦、年初一，也有其他「撇步」，紫南宮表示，只要捐血做公益就能拿到兔年錢母，捐250cc獲銀錢母，捐500cc可獲金、銀錢母，捐血送錢母時間已公告在紫南宮臉書專頁（https://www.facebook.com/landg0d）。

南投竹山紫南宮考量疫情及地方民怨，年初一發錢母喊停，改為新春期間不定時發送，民眾捐血也能獲得錢母。圖／本報資料照
南投竹山紫南宮考量疫情及地方民怨，年初一發錢母喊停，改為新春期間不定時發送，民眾捐血也能獲得錢母。圖／本報資料照
南投竹山紫南宮昨天元旦發送兔年錢母狂吸10萬人。圖／本報資料照
南投竹山紫南宮昨天元旦發送兔年錢母狂吸10萬人。圖／本報資料照

元旦 紫南宮 疫情 捐血 春節返鄉 發財金

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