台積電何時破900？網曝「這價格有機會」：破千要等年底

台股近日雖震盪幅度大，但仍在2萬點高點左右，台積電27日收在766元。有網友討論「台積電股價何時破900元？」有人認為，有機會超過850元，若是想破千恐怕要等到11月美國總統大選前。

台股25日受到美股轉弱及短線獲利回吐賣壓影響，全場都在低檔起伏，終場指數收盤下跌274.32點，收盤指數19,857.42點，成交量3,597.13億元。台積電收盤下跌17元，收在766元。

一名網友在論壇Dcard發問「台積電股價何時破900元？」他表示，台積電日前帶領台股重回兩萬，本週超級財報週結束，是否有機會重回800、突破900？又或許520行情可能會使股價破千？

其他人則留言「我覺得850是有機會的，以台積電2024年eps39，股價位階大概780，如果外資認同台積電到2025本益比eps48，那今年最快能看到980元，至於1000我覺得要等11月美總統選前」。

還有人留言「歷史總是驚人的相似，馬習會導致台積電創高，傅崐萁訪中有機會回去一點點，等訪中行程結束就沒行情要改炒軍工」、「我夢到好景不長」、「年底或明年」、「先到988」、「今年我估850」、「業績好不一定會漲」、「明年吧！等降息才有機會，初降息還會利多出盡，小心」。

另有人留言「743 有下手，但810也下單」、「大概2026有機會」、「高點不再了！要保守點！」、「很多分析師都只看財報，別忽略地緣政治，外資早就開始避險」、「總有一天」。