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市值型、高股息ETF怎麼選？他憂賣股遇熊市虧錢 網曝解答

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF差異。聯合報系資料照/記者余承翰攝影
網友討論ETF差異。聯合報系資料照/記者余承翰攝影

市值型高股息ETF各有優缺點，前者長期投資報酬率更高，後者則是固定可以領取較高額的配息。網友擔心，若投資市值型股票，未來想變現時遇到熊市，恐怕會面臨虧損。其他人建議，情況允許下可以分批獲利、減碼加碼，至於高股息ETF則是因報酬率相對低，因此不如市值型ETF適合長期投資。

一名網友在論壇Dcard發文詢問三問題，第一，市值型ETF應該要放長期才能獲得較高收益，若是想賣出變現的那年遇到熊市，恐怕要面臨虧損？第二，如何保證台股未來一定持續向上？第三，不少存鼓達人靠存金融股的穩定配息配股再投入，最終賺回當初投入的成本，甚至每年領息百萬達到財富自由，為什麼高股息ETF被認為不適合長期累積資本？

其他人解釋，「1.股票買了不是一直放著到需要用為止，情況允許下可以分批獲利、減碼加碼。2.『日本股市也是失落了30年才回來』這句已經回答了自己的疑問。3.『知道市值型etf的報酬回測下來大於高股息』這句已經回答了自己的疑問」。

有網友留言「台股漲跌，沒有一定，高股息有定期利息，只是利息會往上或是調降、不一定，沒有任何一種投資穩賺，市值型就是拼誰的命活得長，而高股息就是看到短線利益。個人買00929，但00929單價便宜，市值型大盤相對較貴」。

Dcard ETF 台股 市值型 高股息

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