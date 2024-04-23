中信金股東會紀念品出爐！網稱「丐幫必備」：公園套組+1

中信金(2891)宣布今年股東常會紀念品為「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，PTT網友戲稱是「公園套組」，甚至可以跟長榮毯、開發金墊、永豐金椅等搭配使用，還有人直言「裝飯裝麵裝錢都可以，丐幫必備」。

一名網友在PTT分享中信金股東常會紀念品為「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，他戲稱是「公園套組+1，有碗可用，長榮毯、開發金墊、永豐金椅、中鋼砧、新光金杯、中信金碗、台泥筷、中石化鍋可以一起用」。

其他人則留言「套裝又加一件了」、「應該是泡麵碗」、「還缺帳篷就舒服了」、「又多一件公園套組了」、「這碗可以裝多少零錢」、「紀念品變不出什麼新東西了」、「可以吃泡麵了」、「碗=丸，懂了」、「為什麼沒有人推出帳篷？很關鍵欸，蚊子很多」、「泡麵可以買袋裝了 比較便宜」、「我需要睡袋」、「泡泡麵很好用」。

還有人留言「味王跟統一是不是該送泡麵了」、「有夏天公園套組嗎？電紋拍、行動風扇」、「一個碗裝飯，一個裝錢」、「公園開趴」、「公園乞討套裝」、「送這種摔不破的484別有用心」、「這個碗不錯，我睡公園時正巧用得上」、「已經湊齊好幾套公園套組了」、「可以拿來讓別人丟零錢給我」、「送這個真好，我可以在公園吃到熱熱的飯」。