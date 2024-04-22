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大跌時「酸酸們」就會跑出來看笑話！ 小師傅「見不得人好」：沒實力還不努力靠一張嘴

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。記者曾原信／攝影 曾原信
台股示意圖。記者曾原信／攝影 曾原信

現在場外場內的一定有很多人在看笑話。他們可能會認為借錢買股票的這些人這次死定了，再跌幾天肯定要被斷頭了。那些在2萬點還敢存股票的人，這次肯定要被腰斬了。

看到機會接著又要說賺了股息賠了價差，左手換右手，他們一旦看到機會，就會開始行動，而這些人在網路上或現實社會中都很常見。

落井下石很多...就算你跟他說賺錢，他還是有辦法說嘴，多數是「見不得人好」，自己也沒甚麼實力，只能酸。這類人也不少。

真的是日久見人心，這種人基本上就不用理會，少接觸就好，當做見怪不怪，就是沒實力還不努力..只能靠一張嘴。看到這種酸人的留言我一律封鎖加刪除留言慢走不送，絕對不讓他繼續說話，就是要讓他憋死，心癢癢的。

有很多人還是會覺得股票一定虧錢，借錢一定傾家蕩產，也太奇怪的想法。騎車出門上班都有風險了，你們知道借錢投資的人風險意識比一般人更高嗎？

你都不知道人家還有幾千萬在那邊當備用金，你還在那邊看笑話，就像菜刀跟火，用得好菜就美味，用不好傾家蕩產。講風險，不就是要設想最壞情況嗎？能夠找到一套讓自己賺錢的邏輯就很好了，不需要一直去說服別人或是被別人說服。

當酸民及吐槽就是自斷財路
選擇相信才有多的選擇機會

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

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