股市大跌時要注意的「4件事情」！ 專家曝分散重要性：資產配置還是有作用

經歷過很多次股災及歷年大跌，這邊要提醒大家一些事。

預備金的用途有很多，例如可以在低價時撿低價格的股票，也可以補足萬一生活不足所需，又或者是借貸的還款之用。

2.假設有借貸的朋友，確認一下目前每月須承擔的固定利息有多少？如果是以股利來支付利息的人，如果股息打6折，你能不能順利支應利息？

3.以股票質押的朋友，維持率如果僅高於最低維持率家20%內了，就要提升一些，因為吹繳時只能繳現金，平時可以用股票。

4.從以前就說不建議用信貸，如果你已經用了，注意相關風險。