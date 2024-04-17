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股市大跌時要注意的「4件事情」！ 專家曝分散重要性：資產配置還是有作用

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
台股大跌。圖／聯合報系資料照片
台股大跌。圖／聯合報系資料照片

跌幅有點異常，需謹慎對待

經歷過很多次股災及歷年大跌，這邊要提醒大家一些事。

1.如果股市投資額度大的朋友，先清點一下你的預備金有多少？

預備金的用途有很多，例如可以在低價時撿低價格的股票，也可以補足萬一生活不足所需，又或者是借貸的還款之用。

2.假設有借貸的朋友，確認一下目前每月須承擔的固定利息有多少？如果是以股利來支付利息的人，如果股息打6折，你能不能順利支應利息？

3.以股票質押的朋友，維持率如果僅高於最低維持率家20%內了，就要提升一些，因為吹繳時只能繳現金，平時可以用股票。

4.從以前就說不建議用信貸，如果你已經用了，注意相關風險。

接下來說一下股市狀況：

1.以近4日跌幅來看，如果僅持有高股息ETF來說，跌幅應該有-3~-3.5%左右，具體還是得看你持有哪一些。市值型的ETF0050來說，4日下來的跌幅大約有-4.3%左右。

2.如果持有的是債券ETF，跌幅小很多，以今天來說都在1%以內，4日加起來也不太多。

3.基金部分，跌幅不太大，跟債券相差無幾。

我大概計算這四日的總跌幅，我的是高股息ETF+債券ETF共跌幅約-2.69%

基金跌幅約-0.5%，都比只持有高股息ETF-3~-3.5%或者是市值型的略低。

結論

這就是我當初分散市場及投資種類的用意，我看到很多人如果只持有一支高股息，且金額數千萬以上，假設3000萬就是跌90萬了！資產配置還是有作用的。

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 ETF 信貸 市值型 資產 高股息

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