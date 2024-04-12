鴻海（2317）超過200元再賣出！ 他豪買十張「停損點」卻被酸爆

鴻海首座AI工廠落地高雄，PTT網友討論，鴻海營收雙升，加上AI又是台股最熱門的話題，他買進十張鴻海股票，要做多鴻海，計畫等到股價超過200元再賣出。其他人卻擔心直呼，「散戶遇高點出清了，你怎麼還接刀？」

一名網友在PTT以「鴻海做多」為題發文，他曬出自己買進十張鴻海股票的明細並表示，鴻海營收雙升，加上AI又是未來趨勢，他長期看多，「散戶才會被甩下車」，他規劃股價200元以上再賣出，145元以下停損。

其他人則留言「你會贏」、「有單有推，堅持信念你會贏的」、「可以啦，等跌一會再進場」、「140以下慢慢加碼，反正最差回到100」、「比什麼廣達、緯創安全多了」、「一定200的啦，AI夯十年」、「空軍博士總算有機會嗆聲了，不過尾盤拉高，明天應該會漲一根回去」。

但也有人留言「145停損？現在立刻停損可以少賠喔」、「145的機率有90%，200慢慢等」、「145會先到，你喊個130還比較可信」、「散戶遇高點出清了，你怎麼還接刀」、「鴻海看起來好像在做頭了」、「說不定明天就停損了」、「跌破140我再買」、「100以下那麼久不買，現在買是在幹嘛我不懂」、「你的停損價是我想開始買的點」、「145真的很容易欸，至少設134.5」、「鴻海不是上看300以上，為什麼我買了以後一直跌」。