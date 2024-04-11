台積電股價創新高！學生妹猶豫「現在能買？」 掀網兩派論戰

不少人會透過投資股票的方式，創造被動收入。一名大三女學生在Dcard表示，自己近期看到台積電（2330）的股價持續飆升，於是好奇提問「這樣還能再買嗎？」引發網友兩派論戰。

原PO透露，自己目前就讀大學三年級，是一名股票新手，之前她會定期定額買富邦台灣采吉50基金（006208），至今已投入近40萬元。她指出，自己最近想買台積電，卻看到股價瘋狂上漲，於是發文求助網友「請問現在還可以買台積電嗎？」

貼文底下，不少網友認為原PO先前買的006208有包含台積電，因此不需額外購買，「妳買006208不就有台積電了嗎？」、「不要看到什麼在漲就想追，通常看到的時候再進場已沒多少肉可吃。想賺價差就要找低價，還沒被發現的好股票」、「兩個是不同的持有概念，可以都買，但如果只能二選一，買006208就可」、「如果妳沒有一套完整的交易計畫，就是通通不要買」。

但也有部分網友持不同意見，「問就是買，反正還會漲，如果會怕的話就用定期定額買」、「分批進場，讓風險變小，到時候就算跌了也可以加碼攤平」、「等拉回再買，未來仍大有可期，一千不是夢」、「如果妳放長線2～3年，現在買看起來是可以」。

台積電股價近期不斷上漲，不只突破800元關卡，更於今（11）日以820元作收，創下歷史高價。據了解，台積電8日和美國商務部共同宣布，美國投資案最高可獲得美方66億美元（約新台幣2,112億元）直接補助，此外台積電預計將在4月18日召開法說會。