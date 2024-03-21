台積電上千元不是夢？網敲碗：最晚明年實現 一檔就是五元
台積電（2330）先進製程稱霸業界，今年來股價發展一路走高，累計已大漲逾27%，打臉先前看衰的外資。瑞銀證券今年初原將台積電目標價調降至750元，如今認錯，將目標價大幅調升至875元，為外資圈第三高的目標價，並指出樂觀情境下，台積電有望上看千元，維持「買進」評等。
網友也針對台積電的目標價做出討論，不少人在PTT網站上討論台積電成為千金股的可能。有人表示有富二代的大二學生，一舉壓了2200萬買在788，希望能操作槓桿，讓財富更自由；也有人討論起台積電若漲到千元，大盤會如何波動？更猜測台積電站上800元而台股大盤穩坐兩萬點，「應該再過不久都會達成」，「只是時間早晚問題」，有人更猜測，最晚明年都能實現。
網友認為，台積電今年竹一季的本益比若是估在20，那股價爬上800點應該沒有太大的問題。「而且到2026年台積電還是持續成長，日本廠接著也會開出營收灌注今年」。網友並說，更值得關注的是，台積電躍升成千金股後，「一檔就是五元」，台股市場的變化可能會「相當瘋狂」，台積電若是一檔就是五元，大盤可能一次從10至20點的波動，變成為40至50點波動性的跳升，「這樣來說期貨選擇權商品操作的難度不就很大？」。
網友對此留言表示：「禱告二奈米成功吧」、「可能上去啊，但多久不知道，開槓桿頂得住嗎？」、「你要相信外資」、「會破千啊！不知道多久而已」、「沒有經濟危機跟地緣政治的話，最晚明年」。也有人認為市場不會那麼樂觀，「破千之前會先跌回五百」。
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