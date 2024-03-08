台股衝上兩萬跟21年萬八有何不同？網曝「還會再漲」：因為至今一堆空手仔！

台股7日終場收19693.52點，上漲194.07點，續創歷史新高。PTT網友討論，回顧2021年台股站上萬八，當時四處都能聽到人們在談論股票，如今台股再度上看兩萬，聊股票的人卻似乎沒有當年多。其他人分析，當時與現在景氣不同，目前主要上漲的標的多是台積電，2021年則是各標的都有上漲，加上今年更多人愛買ETF，買股的人相對少數，還有人預測「萬九三月守不住」。

台股7日續創新高，盤中一度拉升至19794.57點，終場收19693.52點，上漲194.07點，漲幅0.99%，成交量5,046億元，三大法人買超92.12億元。台積電（2330）跳空大漲，早盤以755元開高，盤中一度拉升769元，尾盤遭遇逾7千張賣單，終場收在760元，上漲25元，漲幅3.4%，再寫歷史新天價。

一名網友在PTT發文表示，2021年台股也站上萬八，當時幾乎人人都在討論股票，無論是吃早餐還是運動，都能聽到有人自誇股票賺多少，連社群軟體上都是滿滿的對帳單。

該網友表示，如今台股上看兩萬，社會氛圍卻有些不同，不像2021年一樣，沒有什麼人隨時隨地聊股票，他好奇，「2024台股近兩萬和2021台股萬八，差在哪裡啊？」

其他人則留言「空手恐慌仔一堆都沒賺到」、「萬八萬九還不是靠拉G發，很多個股還是很慘滴」、「萬八那時景氣還不錯吧？現在萬九但景氣還沒明顯回溫，但股價已經先反應了」、「2024萬九，還一堆股票趴在地上」、「現在還很多人半信半疑，當年萬八市場全面樂觀」、「這次萬九只漲GG，當年萬八全族群輪漲」。

還有人留言「大家都去買ETF了啊，當然沒有秀對帳單」、「萬九三月會守不住」、「因為一堆高股息的都沒吃到拉積盤啊」、「以前是散戶追高，現在是散戶集結成ETF來追高」、「沒持有台積電，聯發科相關類股的無感」、「燈號與通膨呀，剛好呈反向」、「2021 才是散戶喜歡的」、「這次的主流股是etf，沒什麼好討論的」。