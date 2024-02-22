每月花2千抽股票值嗎？幸運兒爽賺30萬 他曝「2個月中1次」秘訣

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論股票抽籤。報系資料照
網友討論股票抽籤。報系資料照

企業會用低於市價的價格吸引投資人申購股票，並進行股票抽籤，主要目的是為了「募集資金」與「股權分散」。PTT網友第一次嘗試抽籤，三張全部「摃龜」，他好奇，是否應該每月花2000元抽簽賭運氣。其他人則認為，可以當作買樂透抽個希望，還有人曾經中過價差30萬元的股票，還有人同時開五個帳號抽籤，平均兩個月中獎一次。

根據台灣證券法規的規定，上市櫃公司在股票公開發行時，必須釋出一定比例的股票公開給大眾申購，避免股權過於集中在特定大股東手上，並從中獲取企業發展所需的資金。

一名網友在PTT發文表示，他第一次嘗試股票抽籤，但是三張全部「槓龜」，他試算，每個月都參加抽籤的話，成本大約2000元，雖然中籤率很低，但是賣掉價差非常可觀，他好奇「抽籤值得長期花20元去抽嗎？畢竟2000多元也是錢，要確定有可能會中才投資」。

其他人留言「我這兩年中6支，上一支是世界健身」、「建議先去查發行張數再決定要不要抽，中籤率兩三千張以上或接近1%才會抽，如果只發行幾百張的就不用了」、「至少要抽個3年比較接近平均報酬」、「三個月中五支，給你參考」、「我同事5個帳抽，後期幾乎每2個月中一次」、「我運氣好中過價差30萬的」。

還有人留言「永遠都沒中過」、「我開始玩快2年，也只抽到一次」、「我是覺得比買樂透便宜，所以有看到就會抽，但價差不大、ky股這兩種就不會申請抽籤」、「中的永遠都不是我」、「我一年多沒中過了」、「上次抽上曜有中結果賺600就跑了」、「我朋友說上次聽人介紹可以一次抽5張，結果真的有中籤，賺爛了」、「四年來中過上海商銀跟富邦金而已」。

PTT 價差 股票抽籤

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