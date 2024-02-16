台積電到709元之後龐大賣壓哪來？網笑「年後退伍潮」：老兵離營了

大盤點數15日來到新高，收18,644.57，其中台積電（2330）貢獻大盤點數最多，早盤以709元跳空開出。PTT網友討論，股價達到709元後出現一股龐大賣壓，瞬間跌回700元以下，令他好奇「賣壓從何而來？」其他人則說，「看零股的成交價格，很明顯就一堆散戶啊」，有人笑稱是「年後退伍潮」。

台積電（2330）15日早盤以709元跳空開出，午盤過後漲幅稍有收斂，終場收在697元，上漲51元，漲幅7.89%。

一名網友在PTT發文表示，昨日台積電開盤直衝接近漲停，然而股價到了709元以後，突然有一股龐大賣壓直接壓下來，讓股價瞬間跌回700元以下，他好奇，「國安應該前陣子就出清獲利了結，投信感覺台積電量也沒那麼多，八大倒是很有可能，最後難道是散戶龐大賣壓？」

其他人則留言「散戶套了兩年等很久」、「看零股的成交價格，很明顯就一堆散戶啊」、「服役兩年，大量學長退伍」、「688t老兵離營了」、「被套很久的學長們」、「一套套個一年半載，多少心裡不舒服吧」、「大學長下車」、「大學長換人當了」、「離營宣教講了整個過年了，當然是退伍啦」。

還有人留言「換709學長入伍，688大學長離營」、「猜官股銀行+套牢散戶，外資應該還在買」、「外資600接了一堆 也可能是獲利了結啊」、「問就是大學長的靈壓」、「大摩啊，看到大摩發新聞就是要出貨了」、「年後退伍潮」、「外資要送新春大紅包，你還不賣股票領紅包」、「688T退伍，請定期回來教召709T今天入伍」。