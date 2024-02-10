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「緯創空單12張」他憂年後不樂觀！苦主曝慘況：已經賠十萬

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創2023年獲利亮眼，2024年估3大事業體PC、車用、AI伺服器都成長。王郁倫攝影
緯創2023年獲利亮眼，2024年估3大事業體PC、車用、AI伺服器都成長。王郁倫攝影

台股2/5正式封關，PTT網友擔心，他手上持有均價117元的緯創空單12張，年後盤勢恐怕不太樂觀。不少人建議「繼續做空」，但也有好心人勸他「及時止損」，有苦主哀怨表示，「早就空了，已經賠十萬了」。

AI狂潮席捲全球，AI伺服器代工廠金兔年股價「一躍而起」，帶動族群市值狂飆，其中廣達（2382）大增將近7,000億元，緯創及旗下緯穎都增加超過2,500億元，英業達也增加逾1,100億元，包括仁寶、鴻海等在內的六大伺服器代工廠，金兔年市值共激增逾1.44兆元。

一名網友在PTT發文表示，他目前手上持有均價117元的緯創空單12張，然而看著緯創線型與股價近一個月來不斷突破，他很懊惱當初做空強勢股，也相當擔心年後盤勢不樂觀，他詢問，「不知大家建議直接停損改做多，還是等等看是否有回測支撐的機會呢？」

其他人則留言「多空都買」、「說不定年後變盤，大獲全勝」、「年後就解套了」、「你這趕緊停損，尬上140都不要意外」、「空到下市」、「: 15號開盤加空100張」、「空單敢放過年真的很猛」、「好好過年，等14號再來煩惱吧」、「傻了，你以為主力沒事拉高給你賺幹嘛」、「建議加空，不會輸」、「安啦你還有十天可以跑錢」、「早就空了，已經賠十萬了」。

還有人留言「加空，空死他」、「上週五收盤站120你就要開始警覺了」、「為什麼要做空...我95、20張多單抱到現在，現在台股就是炒AI，要空也是等下半年再說」、現在趕快再買多，就平衡了」、「年後開紅盤就會被嘎爆喔」、「為啥要空ai還放過年 我其實不太懂邏輯」、「新春開紅盤直接漲停關廁所了」、「NV都要上1000了，趕快止損吧，這個年不好過」。

PTT 做空 台股 緯創

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