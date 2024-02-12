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千元就能買一張股⋯他想買「水餃股」大賺！網曝殘酷現實

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買低價水餃股。記者許正宏／攝影
網友想買低價水餃股。記者許正宏／攝影

公司每股淨值低於10元，股價也長期在個位數的公司股票被稱為「雞蛋水餃股」或是「銅板股」。PTT網友分析，只買低價水餃股、多買幾張，等到股價上漲就能大賺一筆。但其他人吐槽，「水餃股跌到下市比漲破百的多吧？」

一名網友在PTT發文詢問「只買低價水餃股可以嗎？」他表示，若是只買股價個位數的股票，一張股票的股價只要數千元，他試算一支股票8元，以一百萬投資可以買到125張，等到該股的股價上漲，獲益就相當可觀。

該網友以陽明海運為例，幾年前股價只有7元，後來股價水漲船高，一度衝破百元，如果鎖定這種低價股，就有大賺一筆的可能性，他說，「反正股票本來就是有賭博的成分在，8塊要跌也跌不到哪裡去」。

其他人則留言「水餃股跌到下市比漲破百的多吧」、「可以啊，賭爆發飛宏以前9-10元，麗臺以前跌到剩20」、「你說的不就是中石化嗎？我有110張」、「前景很好的股可以啊，反正漲跌都是正負10%」、「海量水餃當樂透買，早年的雷虎、華航、貓貓」、「長榮當初也是低價水餃股」、「中鴻當初9元多，太早賣掉」。

還有人留言「泰金寶阿，你可以買超多張的喔」、「我朋友當初買復航跟茂德，才是真正的低價股」、「三殤售歡迎你」、「10漲到100的夢想比較大，因為散戶還玩得起，100漲到1000沒中實戶跟大戶法人玩不容易」、「看你命長還是公司先有轉機」、「其實我覺得高價股比較會漲」、「要買會賺的，不是價錢的問題」、「水餃股通常財政都有問題」。

PTT 水餃 賭博

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