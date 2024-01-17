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過世阿嬤保險庫驚見6張慶豐銀行股票 網起底超狂歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在阿嬤保險櫃發現慶豐銀行股票。台股示意圖。本報系資料照
網友在阿嬤保險櫃發現慶豐銀行股票。台股示意圖。本報系資料照

慶豐銀行於2008年9月26日遭接管。PTT網友討論，過世阿嬤的保險庫中有慶豐銀行股票，雖然無法換錢，但他也不敢隨意丟棄。另一名網友回文表示，慶豐銀行就是金字招牌，能買到這家銀行股票可說是見證很長的商業史。

慶豐銀行是台灣一家已經結束營業的商業銀行，過去原為慶豐集團成員，於2008年9月26日因資產淨值超過新台幣負70億元而遭中央存款保險公司接管，其資產、負債與營業經拆分標售，由遠東國際商業銀行、元大商業銀行、台新國際商業銀行和台北富邦商業銀行等四家商業銀行分別承接。

一名網友在PTT發文表示，他的阿嬤去世一陣子，近日在保險庫中找到六張慶豐銀行的股票，他的姑姑說這些股票已經成為壁紙，無法拿錢回來，還說不知道阿嬤買這些幹嘛，但他也不敢隨意丟棄。

另一名網友回文表示，慶豐兩字就是金字招牌，當年日本的經營之神叫本田宗一郎，當初擴張太快、資金周轉不靈，是第一代的慶豐銀行董座黃繼俊開支票，幫助本田宗一郎度過難關的。

第二代董座黃世惠本來在日本當腦外科醫生，回來接家業後發揚光大，她引進本田汽車的喜美雅歌，黃世惠還連續三年當上全國繳稅冠軍，後來跟本田鬧翻。第三代的黃悠美，目前經營權是給豐群張家拿走（前總經理），能夠買到這家銀行的股票，也是見證一段很長很長的商業史了。

其他人則留言「典型富不過三」、「可以紀念歷史事件，還有阿嬤的經歷，很感人」、「長知識了，股板鄉民太神了」、「慶豐銀行的前身更是大名鼎鼎叫國泰信託，黃家當年還有慶豐人壽跟慶豐投信，準金控姿態」、「跟豐群張家分開還有跟本田決裂真的是重創三陽」。

本田 PTT 阿嬤

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