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當沖只賺840元「沖個寂寞」 他曝血淚心聲：玩到去看身心科

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享當沖心得。圖／聯合報系資料照
網友分享當沖心得。圖／聯合報系資料照

當沖為當日沖銷簡稱，指在同一天買進及賣出股票，以賺取其中價差，此種做法面臨的風險相對大，報酬率可能也較高。不過有網友表示，去年不斷當沖，總損益卻只有840元，甚至為此到身心科就診，如今放棄當沖，雖然買賣交易量下降、帳面虧損，但心裡踏實很多。

根據台灣證券交易所官網指出，當日沖銷交易定義為有價證券當日沖銷交易，係指投資人與證券經紀商約定就其同一受託買賣帳戶於同一營業日，對主管機關指定之上市(櫃)有價證券，委託現款買進與現券賣出同種類有價證券成交後，就同種類有價證券相同數量部分相抵之普通交割買賣，按買賣沖銷後差價辦理款項交割。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他去年經常操作當沖，連確診在家隔離也忙著當沖，年初到年尾忙著買航海、快篩、新藥等股票，一天額度高達一千多萬，搞了2億多地餓輛，結果利潤不到百萬，他還貼出自己的損益表，總損益只有840元。

該網友表示，他被當沖搞到身心俱疲，還得至身心科就醫，今年初決定放棄當沖操作，現在的買賣交易量不到三百萬，雖然帳面虧損，但心裡踏實很多，他表示，即使一個月當沖賺上百萬，但下個月、下下個月不會用一開始的金額當沖，只要當沖一次，就會再暴露在風險內，短視近利的做法沒辦法贏到最後，只要輸幾次就會跌入地獄。

他坦言，「現在一張都沖不下手，體驗到一個好的獵人要學會等待，只要挑好基本面的股票，我就等」。

其他人則留言「這個獲利也是醉了」、「當沖之神，你眼睛不會很累嗎」、「恭喜大賺840元，贏過當沖賠掉身家的那些人」、「其實金額大的客戶很多都不是做價差交易，而是玩退佣流的，我手頭上就兩三個客戶都在玩這套，手續費很低」、「沖個寂寞」。

Dcard 當沖

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