財報的十項檢視重點 要選成長股就看公司營收成長率？ 日本最強薪水投資專家：重點是這個！

編按： 作者針對成長股投資中獨特的財務報告閱讀法，以「財報速讀10問」來逐步解說。 一、營收與利益是否增加？ 二、資本是否有增加？ 三、自有資金比率是否適當？ 四、本期的業績預測如何？ 五、業績目標完成率與每季特性如何？ 六、跟四季報的預測相比如何？ 七、跟市場共識相較之下如何？ 八、確認會計結算狀況、差異原因等？ 九、預測3年後的企業價值？ 十、股價是如何變動的？ 以下用「一、營收與利益是否增加？」來說明。

營收與利益是否增加？

一開始要先以營收和獲利成長，來判斷是否為成長股候選股。若是成長股或成長股候選股，才繼續確認其他項目，來詳細檢查是否適合做成長股投資。

例如，Lasertec（6920）2021年4月30日發表的2021年6月期第3季財務報告。（編按：台灣上市公司常寫在法說會簡報上）。對成長股來說，最重要的關鍵就是營收與獲利的「成長」；獲利不是指營業利益或淨利，而是去確認經常利益（根據國際財務報導準則或美國基準的稅前淨利）的成長。

經常利益中，不會包括只發生在該年度的非常損益（編按：指與公司的正常營業活動無關，且不常發生的損益），完全是該公司在一般企業活動中得到的收益，因此最適合當作評價。

本文出自《看財報，買潛力股賺進三億元》 營收與利益的成長有時候並不一致。雖然對成長股來說，營收成長很重要，由於企業價值（除了赤字企業之外）是以獲利為基礎來計算，營收就像是先行指標一樣。

成長初期常見的模式是，營業收入「增加」且經常利益「減少、赤字」。

像這樣即使營收成長、利益卻減少的赤字企業，閱讀財報可調查將來獲利是否值得期待。營收減少的企業基本上就不是成長股，但是經營不佳的企業業績恢復轉為正成長時，就會出現這種模式。

此外，要說那就單純選擇成長率高的個股就好了吧？卻也並非如此。營收成長率、獲利成長率愈高的個股，市場期待就愈高，股價早就上漲了。也就是說，可以買在偏低價格的個股很少。然而，要瞄準10倍股，「儘量買在低點」也是很重要的。

財報要在發表當天看

由這樣的觀點來看，財報要儘量在發表的當天看。發表的隔天開始股價就會變動，股價就已經反映這些因素了。財報的發表日會在各企業的網站上公開，所以要去檢查。

持續觀察每季的營收成長率、獲利成長率的變化，就會遇見可能是成長開端的數字徵兆。

Lasertec在2020年7月1日到2021年3月31日為止九個月當中，營收是「51,945百萬日圓」，也就是51,945,000,000日圓。財務報告的業績相關數字是「百萬圓」單位，因此第一個「,」的右邊第一個數字是億圓。到2020年6月期第3季為止的營收數字，金額是25,601百萬日圓，2021年同期營業收入比起去年成長了102.9％，成長率有2倍以上。

Lasertec創業於1960年，1990年在店頭市場上公開發行，2004年達成在Jasdaq上市，2013年升格至東證一部。這樣規模的公司，營收在一年內變成2倍是很罕見的事，因此可知它的成長性非常高。

它的獲利情況如何呢？重點所在的經常利益是18,961百萬日圓，是前年同期比的112.7％，成長2倍以上。這個結果在長年持續觀察財報的哈桑看來，也可說是「令人印象非常深刻」的好業績。

像這樣打下令所有人都睜大眼睛的數字，就是「明星成長股」。

保險起見，我要寫在前頭──「那麼Lasertec可以買嗎？」這樣問也未必見得。現在的股價水準已經把未來幾年的成長都算在裡面了。瞄準10倍股的訣竅是，像Lasertec這樣的成長型企業，要在開始成長或成長加速之前就買入。而且，當你已經持有，只要企業有成長，繼續抱著即可。

（本文出自《看財報，買潛力股賺進三億元》作者：哈桑 譯者：張婷婷）