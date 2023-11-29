台泥（1101）半夜發重訊「散戶現買現套」 網憂利多出盡：要跑趁現在

台泥（1101）企業團持續擴大全球化綠色佈局，27日晚間宣布攜手土耳其OYAK集團，將以新台幣最高約266億元，擴大投資歐亞非低碳水泥市場。PTT網友討論，台泥此舉等於「亞洲沒搞頭了前進歐美」，許多人認爲是利多出盡的消息，直呼「要跑的趁現在」，還有苦主現買現套。

台泥擬將土耳其OYAK水泥合資子公司持股由40%提高為60%，將葡萄牙Cimpor水泥合資子公司持股從40%增加為100%，這項投資案將在2024年第1季結束前完成相關交易程序。

一名網友在PTT發文表示，台泥2018年至今年月營收表現不錯，其中2018年EPS是往年的兩倍，EPS高達2.34，2020、2021、2022年受疫情影響EPS為負數，但今年前三季也只有0.44，明年第一季EPS值得期待，但他直言「EPS好的股票會跌、EPS壞的股票會漲，台股就是越爛越噴」。

其他人則留言「低碳是一回事，標榜環保的東西通常沒有低成本」、「美其名低碳，其實就是要搶烏克蘭重建」、「至少明年應該是發不出來，今年有夠慘」、「噴了，我先上車了」、「開盤半根快追啊」、「靠ESG水泥專門坑歐洲人啊，愛減碳是吧通通加價賣過去」、「結果直接噴一根，股板果然韭菜多」。

但也有人留言「這啥爛利多」、「這種消息，能漲個1塊就要偷笑了」、「跌停」、「現追現套，這就是半夜重訓記者會的威力嗎？」、「半夜記者會，不就是利多出盡了嗎？還好心讓大家買？濃濃割韭菜味」、「炒作大於營運意義」、「要跑的趁現在」、「戶被灌漿囉」、「當然是看到消息出來了，就要跑了」。