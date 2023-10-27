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巴菲特在台灣？男欠稅卻玩股賺1億 鄉民一算報酬率呆了

聯合新聞網／ 綜合報導
男子靠股票賺進一億元。圖／聯合報系資料照片
男子靠股票賺進一億元。圖／聯合報系資料照片

一名王姓男子透過仲介房地買賣賺了1511萬元，卻漏報該年綜合所得稅，遭查獲後仍不願繳納701萬元的罰鍰，近期又被查獲他於111年投資股票進帳1億多元，顯示有繳款能力卻不履行，因此遭管收。PTT網友討論，王男只花了3-4個月就賺進三倍的報酬，大讚「巴菲特在台灣」。

財政部中區國稅局台中分局查詢發現，王男於111年11月初買進1800多張的股票，投資金額高達3632萬，他於今年2月全數賣出持股，進帳高達1億多元。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，王男太厲害了，他只花了3-4個月就賺進三倍的報酬，「算是股神了吧？」

其他網友則留言「年化報酬率1000%」、「四個月賺200%」、「會炒房又會炒股」、「這真的是股神」、「法務部認證股神」、「就說會賺的不會去當分析師吧」、「出來可以開課了，法院認證股神」、「台灣法律真的太寬鬆了吧，欠國家錢還可以這麼溫吞，直接限制他所有財產強制扣除就好啦，還可以讓他討價還價分期繳」。

還有人留言「巴菲特在台灣」、「什麼股神？哪支股票你去年那時候買的二三月沒漲？」、「3千多萬能放到一億，真的算股神了」、「想知道他買哪一檔股票」、「還好沒繳，早繳少700萬投入股市，損失1400萬」、「政府這16年做了什麼？現在才發現也太好笑，16年前難道他就已經轉移了？」

巴菲特 PTT 炒股

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