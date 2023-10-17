美國升息11次迎破產潮 PTT反讚打通膨有效！網酸：殭屍企業倒閉剛好
美國聯準會自2022年3月以來已經升息11次，基準利率調升至5.25%到5.5%，創22年來新高，今年前三季破產申請案高達516件，美國恐迎來13年最大破產潮。與此同時，美國失業率卻創下54年來最低，PTT網友直呼弔詭。有網友表示，「理所當然的事，不然怎麼打通膨？一堆殭屍企業，倒一倒剛好」。
美國聯準會去年3月至今升息11次，基準利率創下22年新高，造成企業借貸成本上升，許多企業無法支撐，今年前三季破產申請案高達516件，迎來13年以來最大破產潮。不過美國勞工部公布，美國今年失業率降至3.4%，為1969 年以來新低，部分產業還有缺工情況。
一名網友在PTT發文表示，美國破產企業創新高，迎來13年來最大破產潮，失業率卻創54年來低點，真的很弔詭。
其他網友則留言「美國破產全球買單，美國還會越富」、「三重審判之門開啟！美股失落二十年」、「沒競爭力倒掉剛好」、「之前利率接近0的時候，造成很多殭屍企業，現在這些公司倒閉，剛好而已」、「一堆殭屍企業，倒一倒剛好」。
還有人留言「經濟差、不敢離職、失業率低，沒毛病」、「打通膨靠破產」、「要降息啦，都噴了一年了如果在降息前破產就太鳥了吧」、「8月時就有類似新聞出來了，過時消息，無感」、「殭屍企業清一清，美國再次偉大」、「就汰弱淘強啊」、「一群野雞公司而已」、「說不定本身就瀕臨倒閉邊緣，也許升息前這些公司本身就裁掉不少了」。
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