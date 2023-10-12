被退休金嘎爆？「空軍 」崩潰喊不公平：每跌到這水位黑手就進場

不少法人、市場觀點認為選舉年護盤，台股年底會有一波上漲空間，但一名散戶「空軍」觀察近來一堆經濟數據不好，認為台股大盤水位已高，卻不斷漲，甚至每次跌到16200點就會反彈，讓他怒批「這樣對空方根本不公平」。

該鄉民以「政府護盤對空方根本不公平」為題於PTT發文表示，一堆經濟數據都不好，但因為選舉，每跌到16200點政府黑手都進場護盤，「只要比對台灣和其他國家的線圖就知道，真的黑手黑的很離譜」，更批「這樣對空方根本不公平」，並點名證交所、期交所、金管會若不重視這個問題，「台股終究會越來越少人玩，乾脆規定股票只能做多算了」。

不過，此番言論被網友們狂噓「那你都知道會護盤了，還不做多也很奇怪」、「空軍被退休金嘎」、「以為自己都看對，賠錢都怪別人，你大概會一直輸錢，看經濟數據作短線，根本就不懂股市吧」。

還有人說「那我做多賠錢，不就要怪政府沒有早點進場護盤？」、「你只有一票懂了嗎？」、「給你們空方賺錢又不會有政績」，不過，有老手建議「16850點以上倒是可以空看看」。