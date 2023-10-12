男友愛玩當沖慘賠200萬還不夠 又向她借30萬：明天違約交割

許多人喜歡投資股票，來賺取額外利潤，不過少數投資人會誤把整股當零股，造成違約交割，這也是投資新手的一大雷區。日前有位女網友則抱怨，她交往8年的男友當沖賠了200多萬，現在又爆出違約交割，還差30萬且明天到期，要求原PO「先借錢來抵」，讓她無奈表示「不借給男友錢是我的錯嗎？」

日前一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，她跟男友都是AA制，男友在今年3月已經玩股票當沖賠了200多萬元，她當時幫忙付了50萬元左右，男友跪著承諾「以後不會玩當沖，會好好存錢買房子」。

不過在原PO逼問之下，男友坦承「今年7月中我又跟朋友玩股票，一開始有賺錢，但後來沒來得及買在低點，當天又沖不掉，明天差30萬元就會違約交割，現在借不到錢」，並詢問她「可不可以借我30萬？」

她氣炸拒絕，因為男友還沒還完50萬，又想再額外借錢。沒想到男友卻說「早知道妳不會借，我媽果然沒說錯，我媽早就拿錢給我了，不像妳這樣，而且我媽還說『交那個女朋友有什麼用？賺錢也不會孝敬長輩，也不會幫我』」，這讓原PO傻眼「我還沒跟他結婚，也不是他媽媽，到底憑什麼要借他錢，更何況50萬他還沒還我」。

對此，網友一面倒勸她分手，「這種不分手是要留著生利息嗎？」、「以為分手就不用還錢嗎？」、「50萬跟他要回來，然後趕快分手」、「跟賭博沒兩樣的人，這種是不會改的」、「決定分手後50萬一定要拿回來」、「他的債務是無底洞，分手後要求還錢比較實在」、「50萬的確比8年的感情重要，這種男的是白痴」。