股票抽籤來了！預期報酬近20％…價差8萬多 專家：中籤要換iPhone 15了
颱風天來抽籤
大家早安！北北基桃的朋友，沒有颱風假，出門請小心。
雖然昨晚的美股全紅，但台股仍然是壓力山大。外資賣超、均線下彎、後勢仍然請保守看待。夥伴們盡量挑「合理偏低」位階來參考就好。
老牛只好來抽籤止個手癢，聯發科小金雞－達發，預計在10月19日上市。
達發科技是無晶圓廠IC設計公司，聚焦於全球網通基礎建設與高階AI物聯網先進技術的晶片研發，為IC設計領導廠商聯發科技旗下子公司。
達發（6526）初上市
申購開始：10/5
申購截止：10/11
抽籤日：10/13
申購價：434.84元
（戶頭請準備434910元）
申購張數：3537張
預期獲利金額：86090元
預期報酬率：19.79％
祝大家通通「-70」(中籤)，中了就要換iPhone 15啦！
老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：
1.尋找價差20％以上
2.抽到進來就賣掉
3.賺到吃一頓好料
4.尋找下一檔抽抽樂！
有抽有機會，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）
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