股票抽籤來了！預期報酬近20％…價差8萬多 專家：中籤要換iPhone 15了

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聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

颱風天來抽籤

大家早安！北北基桃的朋友，沒有颱風假，出門請小心。

雖然昨晚的美股全紅，但台股仍然是壓力山大。外資賣超、均線下彎、後勢仍然請保守看待。夥伴們盡量挑「合理偏低」位階來參考就好。

老牛只好來抽籤止個手癢，聯發科小金雞－達發，預計在10月19日上市。

達發科技是無晶圓廠IC設計公司，聚焦於全球網通基礎建設與高階AI物聯網先進技術的晶片研發，為IC設計領導廠商聯發科技旗下子公司。

達發（6526）初上市

申購開始：10/5

申購截止：10/11

抽籤日：10/13

申購價：434.84元

（戶頭請準備434910元）

申購張數：3537張

預期獲利金額：86090元

預期報酬率：19.79％

祝大家通通「-70」(中籤)，中了就要換iPhone 15啦！

老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：

1.尋找價差20％以上

2.抽到進來就賣掉

3.賺到吃一頓好料

4.尋找下一檔抽抽樂！

有抽有機會，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

達發 股票抽籤 2454聯發科 IC設計

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