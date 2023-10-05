股票抽籤來了！預期報酬近20％…價差8萬多 專家：中籤要換iPhone 15了

高鐵中秋連假最後一天因運量創通車以來新高，車站無法消化大量旅客，導致旅客為了搭車排隊等待了兩小時，引發爭議。PTT網友討論高鐵股價，分析指出「買在股價30元是很安全的，有6元上漲價差潛力」，但其他人卻不看好，直言高鐵屬於「類讓利公司」，除非高鐵票調漲，否則不值得投資，許多人建議不如投資中華電信。

2023-10-05 09:17