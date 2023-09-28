每半年568萬配息超驚人！486曝光一財富自由簡訊網羡慕

「486先生」陳延昶靠著團購公司起家，昨(27)日他在臉書曬出一張BATSLN債券配息簡訊照片，引來逾千人按讚或其他表情符號，陳延昶隨照片還表示：「未來十幾、二十年，每個月的利息，就讓我後半輩子到處遊山玩水，拚了半輩子，値了」。

陳延昶在臉書曬出一張BATSLN債券配息的簡訊，照片中秀出陳在BATSLN有面額458萬1千元(約1.46億台幣）的債券，預計每1千元可配發38.75美元(約1240元)，半年的配息合計有568萬元台幣，配息日則在10月19日，讓他PO出簡訊擷圖後不禁說：「未來十幾、二十年，每個月的利息，就讓我後半輩子到處遊山玩水，拚了半輩子，値了」。

網友表示：「真是讓人好羨慕」、「要向哥看齊」、「台幣500萬利息！好羨慕！是我不吃不喝六年才可以達到」、「這是486先生該有的回饋」、「有福報的人該得的！」、「果然還是要理財，才能錢滾錢」、「財富自由了，喝咖啡不用等買一送一了」，有人誤以為陳的配息是一月500萬，讓他也親回覆：「是每半年」。

也有人發現，陳延昶擁有逾億元台幣的BATSLN債券公司，其實是在投資英美菸草的國際型債券，也讓人驚嘆：「菸草真的驚人」，但也有人想提醒陳延昶，認為「賺錢是好事，但太高調賺了很多錢，通常後來出事的機率都很高。錢不露白，是有它的道理的」。

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