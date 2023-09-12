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All In基泰建設財富自由？他等跌破5元要出手 網酸：可能倒給你看

聯合新聞網／ 綜合報導
基泰建設位於台北市中山區大直街新建案「基泰大直」，7日深夜因施工不當，導致附近民宅下陷。圖／聯合報系資料照
基泰建設位於台北市中山區大直街新建案「基泰大直」，7日深夜因施工不當，導致附近民宅下陷。圖／聯合報系資料照

基泰建設大直的案子「基泰大直」，因施工發生意外，導致鄰近的住宅塌陷，事發隔天基泰股價開盤跌停，收盤價為13.35元。PTT網友表示，等基泰跌10根跌到5元左右便準備All In投資，因為基泰「大到不能倒」，政府會出手相救。一番言論卻被其他人噓爆，有人直言，賠償金太多恐怕直接倒給你看，加上每年配額才0.5，以建商而言很小氣。

一名網友在PTT發文表示，基泰建設受到工程意外影響，股價大跌，他認為，基泰建設「大到不能倒」，台北市政府不想把基泰搞倒，若基泰面臨倒閉，中央也會出手相救，因此若是等到基泰跌10根跌到5元左右，他便準備All In投資，長線投資若可以得到三贏局面，也許有機會起死回生。

其他人卻看衰，紛紛留言「五元很難吧，跌破十元殖利率就5%，一堆人搶進了」、「你被套很多厚」、「他以後建案都不好做吧，殖利率5%不如美金定存」、「破底再考慮」、「會睡公園」、「要跌到5元應該很困難，跌破10元應該就差不多了」。

還有人留言「宣佈破產，再另起爐灶可能比較省」、「all in 大直公寓更穩」、「以後有人敢買他蓋的房子嗎？」、「住戶的賠償金靠你了」、「基泰大到不能倒？看到這句我笑了」、「每年才配0.5，以建商來說很小氣，不值得投入」、「如果賠償太多，小心直接倒閉給你看」、「風頭上別亂買」、「等股價反應完大直建案全部沒救再進」。

基泰建設 大直 PTT

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