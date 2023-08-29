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日排核水釀搶鹽潮讓「洗腎概念股」上漲？他曝邦特三大利多

日排核水釀搶鹽潮讓「洗腎概念股」上漲？他曝邦特（4107）三大利多

聯合新聞網／ 綜合報導
記者走訪超市，南投縣內的全聯門市架上仍有販售各式調味鹽，僅1公斤裝台鹽碘鹽多已售罄。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
記者走訪超市，南投縣內的全聯門市架上仍有販售各式調味鹽，僅1公斤裝台鹽碘鹽多已售罄。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

日本政府正式啟動福島核污水排放入海計畫，南韓、中國掀起搶鹽潮，販售鹽製品業者分析，台鹽的原料多來自國外，日本排放核廢水也可能影響台鹽原料市場。PTT網友發現「辦公室每個人都在買」，大家硬著頭皮吃鹽巴會提高洗腎風險，加上台灣本來就是洗腎王國，因此看好生技醫療產業邦特（4107）股價。

近日中國大陸、南韓都出現搶購海產、食鹽的風潮，尤其南韓製造泡菜，連帶也讓食鹽銷售量大幅增加。台灣則有民眾在臉書指出「快去買鹽」，甚至連台鹽這種漲跌很小的股票也漲停。

一名網友在PTT發文表示，他發現辦公室的同事每個人都在買鹽巴，為了不虧錢，很多人可能會硬著頭皮吃鹽巴，洗腎風險提高，因此短期內看漲邦特，短線有一波行情，未來面利多。

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此外，台灣本來就有洗腎王國之城，除了搶鹽潮，台灣的手搖飲又相當熱門，因此洗腎概念股必定是「長期看多」，而邦特正是做血液透析和導管的，基本面利多。

該網友分析，邦特近幾年EPS穩定保持在6、7元，加上穩定的高毛利率，配息均約4、4.5元，長期投資不會抱得不安心，線型面利多。

若從月線分析邦特三年前的高點為164元，至今已經「打出一個很平滑的超大底」，股價在110-120之間擺盪，已長達三年之久，可說是「跌無可跌」，由於基期非常低，正是適合買進的價格」。

該網友表示，目標價為上一波的高點，預計在150-160元陸續賣出，長期投資不停損。他也貼出自己的投資明細，目前損益率為-5.22%、-96410元。

其他網友紛紛留言「你這都看到10年後了」、「這地獄概念股嗎」、「這檔我看了半年放棄了，等宜科新廠開始溢注營收股價有動了再說了」、「洗腎末期一周要洗三次，不洗會死，印象中耗材費一次超過三千台票，洗腎醫材有一定市場啦」。

但也有人說「誰說買鹽就一定要吃，放著又不會過期，笑死」、「呃，鹽又不會壞，一公斤17塊，誰會硬著頭皮吃」、「再怎樣也不可能今天吃，明天洗啊」、「現在吃一堆鹽也不會現在就洗腎」。

洗腎 鹽巴 PTT 台鹽

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