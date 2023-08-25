鴻海（2317）奪輝達新品大單 股價準備直衝2百？網1原因不看好

輝達24日凌晨發布財報前夕，傳出擴大與鴻海合作，由鴻海（2317）獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI晶片「GH200」的晶片模組訂單，搭載輝達「L40S」繪圖處理器（GPU）的推理卡訂單也由鴻海全數包辦。網友討論「鴻海股價準備上200了嗎？」但有人直言，鴻海營收AI佔比低，股價上漲空間恐怕很有限。

鴻海之前已是輝達「H100」與「H800」AI晶片模組獨家供應商，同時，輝達在AI晶片基板、主機板與整機伺服器訂單，出現此消彼長的狀況，鴻海不僅維持了原有訂單，更新增拿下HGX晶片模組半壁江山，現在更進一步，連輝達最新發表的全球最強AI超級晶片GH 200，以及L40S相關推理卡，鴻海都將獨家供應。

一名網友在PTT發文表示，鴻海獨家拿下輝達訂單，是不是要輪到「AI上游佔七成的海公公（指鴻海）」發威了，又或是會跟之前一樣，繼續「死於大漲0.5」？

不少人看好鴻海股價，紛紛留言「噴！」、「鴻海可以上200了」、「海公公準備落後補漲，漲個一倍200」、「公公終於要噴了」、「別去買漲翻天的五哥，不如買沒起漲到鴻海，安全太多了」。

但更多人抱持悲觀態度，網友留言「買代工仔怎不直接買輝達」、「其他家產能開不出來無解，但鴻海AI營收佔比那麼低，是要噴蝦小」、「如果有接單，股價昨天怎還趴著沒反應」、「鴻海可以跳過啦！不會動」、「利潤都在輝達，其他人吃稀飯」、「不要跌就算不錯了」、「上次傳緯創轉單到鴻海，還在騙啊」。