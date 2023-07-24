懶人無腦就把資金丟ETF即可？ 她提五點：分析投資風險

Hi 我是安娜媽咪，台股最近隨著AI熱潮，有望站穩一萬七千點，很多投資人紛紛趁勢想賺取更高的報酬而選擇正二ETF，但往往忘記其投資風險也是被放大的，甚至，投資高股息ETF也該留意其投資風險，這邊文章，想跟大家討論「投資風險」這件事情。

其實所謂的高報酬，應該是追求在相同的風險下，得到更高的報酬。

大家常會說高風險風報酬，其實講的就是如下圖一的狀況，為了高報酬的ETF-B，而承擔比ETF-A更高的風險，然而其實所謂的高報酬，應該是追求在相同的風險下，得到更高的報酬，如下圖二，ETF-A與EFF-C具有相同的風險，而ETF-C的報酬是更高的， 當然是直接選擇ETF-C。

評估ETF風險時，可以參考其Beta值與Sharpe值。

Beta 值指其ETF的變動與大盤的連動性，因此可以看出股價波動率。當Beta值大於1代表其股價波動比大盤來的高，也就是當大盤漲1%時，此ETF就會漲更多，反之，當大盤跌1%時，此ETF就會跌更多；同理，若Beta值小於1代表其股價波動比大盤來的低。投資人可以用Beta值大小，來預測自己在持有這檔股票可能會面臨到的股價波動度，進而評估自己是否真的能夠抱得住（長期持有）。

而另一個指標為Sharpe值又稱夏普值，指的是每承受一個單位風險所獲得的報酬，且其報酬為超越無風險利率的額外報酬，其公式為Sharpe值=（ETF報酬率－無風險利率）/標準差。因此當一檔ETF，其Sharpe值越高，代表其具有股價波動較低且穩定成長率高的特性（可以想成是投資人在風險較低的情況下，有更高的報酬)。

股市長期看漲，那我是不是直接投資正二相關ETF，其最終投報率更高？

在此，我們以元大台灣50(0050)與元大台灣50正二(00631L)來做比較，其0050的Beta值與Sharpe值分別為1與0.2，而00631L的Beta值與Sharpe值分別為1.77與0.28，因此，不難看出元大台灣正二(00631L)有較大的波動度。

從過去五年的報酬來看00631L的表現確實比0050優異許多(下表一)，但投資人須考慮其自身的風險耐受度，甚至，要了解到當真正的股災來臨時，正二型的ETF是有可能下市的，因此投資人需做好風險控管與資產配置。

表一、元大台灣50(0050)與元大台灣50正二(00631L)相關資料比較表。

補充說明：殖利率、Beta值、Sharpe值為浮動值，投資人須定期關注自己投資的ETF，其各項指數的變化。

高股息ETF除了看其殖利率外，其Beta值、Sharpe值也是要考慮的。

以風險與報酬的角度來看高股息ETF，投資高股息ETF不能只單看其殖利率是否夠高，投資人也需要去比較其Beta值與Sharpe值，並搭配該高股息過去的配息表現(像是，其是否穩定配息、殖利率、是否會填息)，來了解投資這檔高股息ETF的風險與報酬。(下表二列舉一些高股息ETF相關資料)。

表二、高股息ETF相關資料比較表。

補充說明：殖利率、Beta值、Sharpe值、年化標準差為浮動值，投資人須定期關注自己投資的ETF，其各項指數的變化。

即使投入資金少或購買股數少，也應先對該ETF做風險評估。

最後，想提醒大家，有時候當我們評估此ETF風險偏大時，會選擇投入較少的資金或是較少的股數，而這樣的做法是對自己的資產配置做風險控管，並不能想成把該檔ETF風險變小，因此，買入ETF標的前，還是要對該ETF做風險評估。

以上，跟大家分享，歡迎理性討論；投資有賺有賠，風險自負！

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