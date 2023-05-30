台股連漲！他憂心「無基之彈」是陷阱 疾呼最後逃命波反被酸爆

近期台股連連上漲，有投資人質疑是「最後逃命波」，他指出，近期上漲都是科技股一支獨秀，他擔心「沒有基本面的『無基之彈』真的能夠長久嗎？會不會只是引誘韭菜上當的陷阱？」其他人則認為，每次上漲都會有類似的主張出現，根本「逃不完」，有人建議他，如果會擔心就買高股息ETF，不必擔心漲跌或急著「逃命」。

台股29日漲幅較上周五收斂，盤中最高達16683.76點，大盤指數終場收16636.3點，上漲131.25點，成交量3397.43億元，三大法人買超321.68億元。

一名網友在PTT發文表示，近期股市上漲，卻都是科技股一支獨秀，其他種類的股票不漲反跌，而且今年科技業營收表現並沒有比去年亮眼，股價卻反而上升，「就像是拉抬某類型股票，趁機賣其他股票一樣，這種沒有基本面的『無基之彈』真的能夠長久嗎？會不會只是引誘韭菜上當的陷阱？」

其他網友則留言「唯一建議買高股息，不用管不用逃慢慢的安心感」、「比較可能是下半年大家都覺得大多頭回來，開始崩」、「每次漲都有類似的言論，逃不完了啦，事實就是你沒跟上」、「去年營收創新高，股價還不是一直下跌」、「看來會持續大漲到萬八，等散戶上車」。

還有人留言「頂多就漲多回檔，要怎麼崩盤」、「還在逃命波喔？怎麼跌都是無腦買進」、「急漲的話不太會噴超過3個月，我抓1.5個月左右，做為這波行情主要段落」、「一堆鳥股跌破線還沒漲回來」、「散戶總是半信半疑」、「融資都買好了，至少兩萬再跑，打算先賺個3000點」、「今年營收差，但買股票看得是未來」、「其實買那種不用逃的股票就好」。