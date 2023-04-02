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20年期投資型保單利率3.5% 網狂勸別買！苦主曝被騙經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
「投資型保單」是結合保險與投資二種功能的保險商品，同時達到保險及投資的兩種目的。示意圖／ingimage
「投資型保單」是結合保險與投資二種功能的保險商品，同時達到保險及投資的兩種目的。示意圖／ingimage

「投資型保單」是結合保險與投資二種功能的保險商品，同時達到保險及投資的兩種目的。有網友好奇問「20年期投資型保單3.5%算高嗎？」但不少人都不支持他購買，還有人分享自己被騙的經驗。

投資型保單結合保險、投資，保戶所繳交的保費除了一部分用來支應保險成本與保單相關費用外，其餘的保費則會依照保戶事先約定的投資方式與投資比重進行投資，由保戶完全享有投資成果，並負擔投資風險。

一名網友在論壇Mobile 01發文詢問「最近業務員給我推了一個分紅型的保單，要放20年、年息大概是3.5%，這樣的利息算好的嗎？如果3.5%算很不錯的話就有點想買了，畢竟今年股票行情不太好，感覺不適合繼續買股放了」。

但多數網友都不支持他購買，留言「投資就投資，保險就保險」、「中間扣除的成本高到和鬼一樣還逐年遞增，而且沒辦法保證一定獲利」、「20年期這樣的話我不會買」、「美匯28元以下買，29元以上賣，每年都有至少3.5％吧」。

還有網友分享自身經驗「投資型保單我就被騙過，你看到的是可能的收益，但沒看到的是他沒說的每月固定費用，什麼保管費、管理費、交易費一堆啦，最後還是解約掉，自己買投資就好，保險就買純保險，不要有什麼增額、利變，一堆前置詞的都有陷阱」。

保險 Mobile 01 保費

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