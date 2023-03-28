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存股就選高股息、殖利率標的準沒錯？ 專家：穩定配發但沒成長就代表縮水

聯合新聞網／ 玩股網
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

【撰文・東尼STOCK】

上半年是台股公佈財報與發佈配息的高峰期，但去年企業經歷升息、庫存過多、原物料通膨，「穩定配息」的挑戰也更大，投資人也對今年的數字半信半疑，是時候再認識「高殖利率」 題材，避免踩中這三大雷區。

隨著年報陸續開獎、董事會決議年度配息進度持續推進，也為台股上半年的配息行情揭開序幕，以往高股息、高殖利率個股常是市場追逐目標，尤其大盤整理多時盤整未明，資金容易往高殖利率股移動。

但今年氣氛不一樣，2022 年所有企業都面對快速升息、庫存過多、原物料通膨，使得今年「穩定配息」的挑戰也更大。配息大方的產業，像是長榮、陽明，投資人半信半疑，買氣也難以維持；但配得不好，肯定失望賣壓灌頂，連以往存股熱門標的也不意外，如台企銀、潤泰全，幾乎都是跌停伺候。

但這也是個機會，想想過往對於「高殖利率」 題材，到底是有料，或是完全因為認識不足，而有了過譽的反應？

殖利率盲點一：配息高，但能填息嗎？

許多關注殖利率題材，重點只看配息數字，以及與當下股價相比的高殖利率。尤其今年長榮與陽明分別因為配 70 元與 20 元，殖利率換算更是分別超過 40% 與 30%。以為參與行情至少有配息落袋，但是因為航運本身為景氣循環股，景氣好可以發很多，但隨著疫情退場，當供需恢復平衡，使否還有支持獲利成長的可能性？

就像 2020 年的疫情相關概念股，也曾因高殖利率而受關注，也曾發出高額股息高殖利率，但若真的追進，以為殖利率落袋 15%，結果卻造成超過 30% 虧損也說不定。

殖利率盲點二：短中期波段操作，有參考殖利率的必要？

殖利率是因為配息而出現的數據，換句話說，大多數的情況下，是以中長期投資為目的才會使用的參考數據。換句話説，若你想操作短中期的股票波段，卻採用了殖利率數字作為參考標準，這就犯了邏輯上的錯誤，要盡量避免。

殖利率盲點三：穩定配發卻無成長，實質上就是縮水

最後則是投資人對於配息，只求穩定配發，卻很少人期待配息能一年比一年好。譬如像中華電從 2006 年至今 17 年，股息都在 4 字頭， 但隨著股價緩步爬升，其實殖利率是逐年下降的。

但如果你看可口可樂，2002 年發 0.4 塊股利，20 年後則是發 1.76 塊股利，足足漲了 4 倍。作為投資人，你花了一樣的資金佈局長期投資，就不只要重視殖利率，更要看股息的長期成長性，這才有可能打敗通膨不是嗎？

其實這三個殖利率的盲點，也就反應了投資人對長期投資的混淆與不足。對投資來說，時間往往是最大的風險，而能配息多少、會有如何的殖利率，其實也只有董事會能決定。與其追求有所缺陷的題材，不如就先有一個有邏輯的交易策略，掌握你能賺到的錢，才能達成原本投資進場的目的。

◎本文內容已獲玩股網授權，未經同意禁止取用轉載；原文請點此

高股息 台股 通膨 疫情 殖利率 配息

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