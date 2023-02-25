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朋友聊投資感覺壓力很大？過來人「女友因收入跟我分手」：有錢才有選擇權

聯合新聞網／ 綜合報導
網友不追求金錢，聽朋友聊投資理財壓力大。圖片來源/ingimage
網友不追求金錢，聽朋友聊投資理財壓力大。圖片來源/ingimage

投資理財是門學問，不少人為了讓未來的生活更好，都是從年輕就開始存錢，不過有網友坦言，自己對於金錢沒有太大慾望或追求，聽身邊的人聊投資理財讓他壓力很大。有過來人表示，他的心態也差不多，但「有錢才有選擇權」，可以不累積財富，但沒錢的人生沒有選擇權。

一名網友在論壇Dcard發文表示，出社會後，身邊的朋友對於理財企圖心越來越強烈，為了買房、提早退休、賺大錢努力存錢，積極上課研究股票，聚會話題也都是買股、投資理財等，讓他壓力很大。

該網友表示，他對於金錢沒有太大追求、物欲也低，自認租房一輩子沒關係，也不會特別想賺大錢早點退休，只想做個穩定工作，不打算花心力投資，他也擔心「這樣好像他們很努力在生活，我就很廢一樣，對於金錢沒有追求，是不是錯誤的心態，我是不是應該更積極一點？」

不少過來人網友都留言勸說「我一開始跟你一樣，覺得錢也不用太多，能生活就好，然後我遇到第三任女友，給了他我所有的愛，但最後因為收入不足跟我分手，年紀再大一些，在交友軟體上女孩就開始問你工作、收入，裝闊荷包受不了，實話女人受不了，出社會前，都覺得錢沒有那麼重要，出社會後，大家只跟你講錢，有錢才有力量，才有能力選擇你要的生活」。

還有網友留言「十年前跟你完全一樣，可能現在心態也還是差不多，唯一興趣就是吃跟玩 上班只想廢廢做，不上班也不知道要幹嘛，然而現在認真跟你說，其實所有跟錢有關的努力跟累積，都不是為了買車買房、退休、結婚生小孩或任何遙不可及的未來，而是為了讓你自己在人生中有選擇權，你確實可以不投資理財累積財富，但沒有錢的人生是不可能有選擇權的」。

理財 Dcard

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