勞退基金績效竟贏挪威！成分股公開 專家：跟著抄底或買這幾檔ETF

股市達人股添樂發布一則影片分享，台灣終於贏了，贏什麼呢？勞工退休基金終於贏了全球最大主權財富基金－挪威養老金。

以下為影音內容：

來好好剖析，我們的勞工退休基金跟挪威主權財富基金，到底差別在哪裡？還由投資人最關心的，到底勞工退休基金買了哪些股票？

上半年績效比較

挪威養老年金如（上圖），虧了14.43％。

同期間，我們的退休基金（上圖），上半年規模3.4兆的新制勞工退休基金虧了8.79％，規模1兆的舊制勞工退休基金虧了10.21％；毫無疑問，兩個基金不論新舊制都贏了挪威養老金。

拉長時間比較

不過若是拉長時間來觀察，其實我們跟挪威養老金的差距真的是蠻大的。

挪威養老金成立以來的年化報酬是6.62％，過去10年的報酬是9.7％，而台灣所有的大型基金，新舊制勞退、國保、退撫基金、公保，而這些基金的報酬率在過去10年差不多都在5-6％左右（上圖），不要小看這些數字感覺差2-3％的百分點，每年的複利比較下來，差距會很大。

挪威養老金資產配置

會跟海外大型退休金差距那麼大的原因，其實就是在於資金配置有著根本不同。

挪威養老金將近7成的比重，都放在權益證券，7成的錢都用在買股票上；固定收益的部分（公債、公司債）則僅有3成。

要漲要跌比較快的就是股票，如果是債券就是漲比較慢，跌也會比較慢；換言之，在股票上面的比重高，在下跌的時候也會比較深。

這也是為什麼台灣上半年的績效能夠贏過挪威主權基金的原因。

台灣勞退基金資產配置

以新制勞工退休基金為例，光固定收益商品的比重上（國內外加總）比重就接近42％，數字就高出挪威（28.3％）許多，也是為什麼上半年相對比挪威養老金抗跌的一大因素。

其次，在股票上面的比重，台股加上海外的股票加總約45％，數字也遠低於挪威養老金（接近7成）。

這兩者的差距，就導致多頭時期績效表現一定是比挪威養老金還要更差，但是空頭時期就反過來，績效表現會比挪威養老金還要來的相對抗跌。

不過回顧資本立場的長時間歷史，大部分時間都是多頭，所以也就代表我們大部分時間都是輸給挪威養老金。

追根究柢起來，就是我們的養老基金太過保守，其實只要將固定收益的部分撥個幾％到台股或是海外股票上面，績效可能就會越來越不錯。

尤其現在固定收益的部分，有接近20％，都是金融機構的存款和短期票券（上圖），這些都跟現金是一樣的；錢放在這些地方，搞不好連通膨都跑不贏。

為何勞退基金保守？民眾的檢視和責罵

那為什麼我們的退休基金不積極一點呢？比如把股票比重拉高，多買一些蘋果股票，或是台積電（2330）的股票也好。

其實最主要的第一個原因，就是怕被大眾責罵，因為股票的波動就是比較大，股票的比重拉高，就代表每一季的退休金的損益波動就會跟著變大。

上半年新制和舊制勞退虧損都在10％之內，就已經被罵得半死，要是出現更高的虧損％數，政府可能會被罵到頭都抬不起來。

操盤績效不好

績效老實說也不是很好，新舊制勞工退休基金，上半年國內股票部位（上圖），新制勞工基金虧了20.16％，舊制勞工基金是虧了27.08％；可是同期大盤只有虧了18％。

也就是說，操盤的技巧沒有很好，也正是因為這樣子才想辦法要委外，但委外的故事又會更多了（時常會有莫名其妙的醜聞發生），給人家的觀感又不好。

這樣的情況就導致寧願「銀行錢放多一點好了」，不然為了追求績效，搞不好還被民眾罵，不如保守一點，因為多做多錯也不好。

天生註定？

為什麼挪威敢把基金的7成都放在股票，可能一般的投資人都不敢這樣子做，因為人家是海盜的後裔。

而我們都是讀孔孟出來的，血液裡面就是沒有人家的狼性；生性保守也就造就了現在這樣子的情況。

為何不買ETF？

既然每年績效都那麼差，那為什麼不乾脆全部都買ETF呢？

道理很簡單，因為這是退休金，不是你的零用錢，退休金就是追求穩定的報酬，會遠比最佳報酬來的更重要。

也呼應前面所說，大多數的台灣人沒有辦法接受行情不好時一跌超過20、30％，所以固定收益的比重一定是少不了；那這就跟ETF全部是股票為主的理念相違背，且購買ETF又有經理費和管理費的問題，假設真的執行買了ETF，也難保不會有聲音說「圖利特定的投信」，輿論之下的觀感又會不好了。

這些因素下，反正基金的規模也夠大，就自組一個ETF了，風險自己分散和資金配置。

新制勞退前十大持股

3兆規模的新制勞退基金，真正投資台股的比重只有20％，算換一下，大約是7000億元左右的規模來投入台股。

第一大的就是台積電（2330）29.51％最高，其他還有包含鴻海（2317）、聯發科（2454）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、台達電（2308）、中華電（2412）、兆豐金（2886），前10大成分股；用7000億換算30％就大概2000億投入到台積電。

這裡只有列出前10大，後面還有不到1％的就沒有一一列出。

大概可看出，勞工退休金投資台股，就像是一個ETF的組合，且跟壽險公司非常像，也和追蹤大盤的ETF很類似。

退休金績效差，也不是這一兩年的事情，接下來這區塊肯定會被大眾越來越重視，相信未來幾年勞退退休基金會越來越積極，台股和海外股市的部位很有可能投資的比重會上升。

如果市場大跌要抄底...

今年台股上半年跌了很多，投資人若是要抄底就追隨勞退基金當中的成分股就對了。

尤其，退休基金跟壽險公司，他們在買股票是沒有記錄在三大法人的口徑裡面的。

例如台塑（1301），就是標準退休基金跟壽險會買的股票（上圖），那怕就算三大法人不斷賣股，股價竟然還會上漲；所以這種股票勞退基金跟壽險公司愛買，多頭時期是穩穩漲，空頭時期不止會相對上抗跌，而且反彈也是第一個跳起來的，就是一個非常適合抄底的類型。

兆豐金（2886）也是一樣（上圖），法人賣那麼兇，股票還是往上爬。

國泰金（2882）這種大型金控，就更不用說了（上圖）。

這些股票也通常是追蹤大盤類型的ETF會買的股票，所以若不敢抄個股的底，抄大盤類型的ETF也是不錯的選擇。

像是國泰永續高股息（00878）國泰永續高股息、富邦公司治理（00692）或是市場熱門的元大台灣50（0050），這些都跟勞退基金的台股投資，會有非常大的重疊。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。