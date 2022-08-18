他盼0056股利破2塊 網一看竟是超級大戶全跪：缺寵物嗎？

投資股票除了可賺取買進賣出的差價外，還可領取股利賺錢。有一名網友持有123張元大高股息（0056），詢問其他人「你們預測會發多少股利？」他貼出的截圖確實有123張，有網友歪樓表示「缺寵物嗎？我會去廁所尿尿」。

一名網友在論壇Dcard發文請益「有人也買0056嗎？我目前有123張，目標存300張，2022你們預測會發多少股利？我猜1.6到1.8」。

有網友留言回覆「以成分股配息率推測，預估2.0到2.2」、「今年至少2塊吧」，發文網友也開心表示「希望有2塊，這樣每個月就多2萬元的被動收入了」。

許多網友對於發文網友持有股票數都相當羨慕，紛紛留言「好有錢」、「容我叫你一聲大哥」、「向你看齊」、「缺寵物嗎？我會去廁所尿尿」、「真厲害」。

另外還有網友嗆他「讚啦課稅課到爽，國家感謝你」，對此發文網友也回嗆「有賺錢的人才有稅可以課，有人想課收入還達不到呢」，其他網友也聲援「去年發1.8塊，可是只有0.6塊要被課稅，而且還能有8.5%抵稅」。