存股15年每月一萬買00878 他問：200張要多久？網曝退休不夠用

投資股票是一門學問，且須面臨虧損風險。有股民哀嚎「買股多年徒增負債」，決定存股「一個月一萬買國泰永續高股息(00878)，股利再投入，這樣買15年」，他目標200張退休，詢問「200張要存幾年？」不過其他網友則潑冷水，直言要存到200張得花上20、30年，且以他的存股計劃，退休後每年只有14.4萬元可用。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「買股多年徒增負債，如今大徹大悟決心存股，一個月一萬買00878，股利再投入，這樣買15年大概會有幾張？200張要存幾年？現在33歲不結婚、不生子、不買車、不買房、住家裡老房子，目標200張就退休，有人會算嗎？」

其他網友則留言「200張要20、30年」、「一個月一張要16800元你大概一年只能買到6張，能存到60張股利有1萬9就不錯了，別想200張」、「你直接用金額算就好了，12月*15年=180 180，直接讓你翻倍=360 360*4%=14.4萬，你一年只用14萬嗎？而且14萬應該是高估」。

還有網友留言「0056可能比較安全，因為上市期間長，買新的不知道能不能放那麼久」、「我覺得存股到退休應該只有適合本金夠多的，本金少玩波段可能比較實在」、「改投0050，年化報酬算5%就好，投32年到退休，應該就夠了」。

還有網友建議「平均一年發1元來算，看你想要幾%殖利率，就在哪個價位買，假設要6%大概要在16.67內買，高股息非常不建議定期定額，因為你的目的並不是資本成長，而是穩定又高的股息才重要，把錢握在手裡，等到亮眼的價位到的時候再買入就好，現在就是可以買的價位，漲破17就不建議買了」。