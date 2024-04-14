「屏東金鑰獎」締造觀光新品牌！培力旅宿好口碑 打造共好新模式

旅宿，是一個城市的入口，旅人駐足於此，感受風土，行步交談，體驗民情，可以說，旅宿的發展是城市的縮影，《北非諜影》用這句話總和一個人的閱歷與魅力－「你的氣質裡，藏著你曾讀過的書、走過的路、愛過的人。」而一個城市的氣質，則藏在各類自具特色的旅宿裡，屏東這座城市的光芒與氣質，透過金鑰獎，將鍍上嶄新的價值，於夜晚的城市地圖上，燁燁生輝。

開箱「金鑰獎」 四大主題旅宿評選出爐 「友善屏東」成主軸

「金鑰獎」發想自有旅宿業奧斯卡之稱的國際旅館金鑰匙協會（UICH Les Clefs d’Or），象徵屏東打造旅宿業品牌新標準的強烈意圖，首屆頒獎典禮在去年12月27日舉行，參照ESG永續發展指南及近年重視的沉浸式體驗服務，規劃友善屏東四項主題——「高齡友善」、「寵物友善」、「環境友善」及「在地友善」，共有12間旅宿脫穎而出，自許溫度、熱情都比別人多一度的屏東，這次錨定旅宿業，發揮從山海、森林到漁村皆具的地域優勢，要讓旅人感受屏東「多向度」的優質服務與體驗，友善旅宿，首選屏東。

「榮耀」共享、「培力」見習 一窺屏東旅宿業共好新模式

旅行屏東，往往不缺亮點，交通有雙層巴士、郵輪體驗以及自行車串連路線；特色活動從東港黑鮪魚季、台灣祭、夏日狂歡季、南國生活節到即將亮相的風域祭跟霧台自然人文景觀區，從山海、部落到一年四季，屏東希望串起旅遊亮點，而「旅宿」，便是旅人佇留的關鍵。

雙層巴士©屏東縣政府

打破同業競爭的既定思維，金鑰獎為屏東開啟創新的合作模式，總評審長洪震宇領軍獲選的12間旅宿業者，利用工作坊、實地觀摩等形式協助同業盤點資源、看見優勢，從空間營造到管理細節毫不藏私，力圖創造「共好共學」的產業氛圍，這背後蘊含著屏東人的熱情與自信，自信透過「培力」，屏東旅宿業將攜手迎來新革新。

旅宿業者同業合照©屏東縣政府

「獎章」解鎖成就 感受有溫度的屏東旅宿

借鏡流行的「圖鑑」、「獎章」蒐集熱潮，「金鑰獎」每年將因應旅遊習慣與客群推出不同的評選類別，可預期繽紛多樣的獎章，將成為業者解鎖各種成就的證明，業者可以盡情發揮創意，打造理想中的住宿空間；想像旅人駐足於此，獎章陳列在內，白天口嚐美食滿足肚腹，夜晚身住有故事的旅宿，主客相互交換旅遊體悟；屏東，似乎不只溫度多一度，更希望旅人被這一份溫暖用心感動，感受多一度的屏東，感受有溫度的屏東旅宿。