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韓國賞楓5大爆美楓紅景點！沿途欣賞楓葉轉紅的景色 景點介紹、交通建議一次看

聯合新聞網／ Ciao潮旅
雪嶽山國立公園，沿途就能看到楓葉轉紅的景色。 韓國觀光公社
雪嶽山國立公園，沿途就能看到楓葉轉紅的景色。 韓國觀光公社

推薦文章中必訪的5處景點，楓紅實在美翻天，讓人產生了此生必去的念頭，但如何前往、該搭乘哪些交通工具，真的需要更了解當地交通如何接駁，或者是自駕前往，只有去過這些地方，才能證明你是超級哈韓的老司機。

韓國賞楓爆美楓紅景點01：雪嶽山國立公園

雪嶽山是南韓北部的賞楓名勝，由於緯度較北，也是韓國最早能欣賞到楓葉的地方，通長時間在9月下旬到10月中下旬左右，是賞楓紅的最佳時機。由於雪嶽山腹地廣大，有些登山路線最好是有嚮導帶領，如果只是走輕鬆賞楓路線，建議走覽新興寺、飛仙台等處，地勢平緩好走、沿途又能欣賞楓葉競相換上最耀眼紅裝的模樣。

交通建議：於束草市搭乘公車7號、7-1號，至終點站雪嶽山國立公園下車

韓國賞楓爆美楓紅景點02：伽倻山國立公園

伽倻山國立公園，伽倻山國立公園 韓國觀光公社
伽倻山國立公園，伽倻山國立公園 韓國觀光公社

伽倻山自古以來即以海東十勝地、朝鮮八景之一馳名，更是佛教聖地，因其優美的自然風光和海印寺、《高麗大藏經》、紅流洞溪谷等古蹟景致，而被視為德高望重的名山。從公園入口往海印寺走去，就能看到沿途層巒疊嶂的山峰與明媚楓紅，拐進小徑途經紅流洞溪谷，兩側紅豔楓葉讓小溪景致顯得格外迷人。最佳楓紅時機約在10月中下旬到11月中左右。

海印寺是造訪伽倻山國立公園的必踩景點，沿途就有楓葉可欣賞。 韓國觀光公社
海印寺是造訪伽倻山國立公園的必踩景點，沿途就有楓葉可欣賞。 韓國觀光公社

交通建議：大邱地鐵1號縣到聖堂池下車，再轉乘巴士海印寺。

韓國賞楓爆美楓紅景點03：寶發嶺

2019年因為一張由空拍機所拍攝下寶發嶺的絕美秋景，透過網路的擴散力，讓此處瞬間爆紅成為楓紅名勝，每到假日搶拍美景人潮絡繹不絕，地方政府後來沿路更加種約500棵楓樹，為蜿蜒的楓紅路錦上添花。想要拍攝美景，可至上方瞭望台視野更好。

蜿蜒道路有連綿楓紅相伴，景色極具特色與魅力。 韓國觀光公社
蜿蜒道路有連綿楓紅相伴，景色極具特色與魅力。 韓國觀光公社

蜿蜒道路有連綿楓紅相伴，景色極具特色與魅力。

交通建議：公車班次過少，建議自駕前往。

韓國賞楓爆美楓紅景點04：陶山書院

為著名儒學家李滉（號退溪）於返鄉後，建造用來研究學問、培養人才的私塾，到他過世之後，該處仍延續其精神一直保留下來，直到1969年被列為指定史蹟，以緬懷退溪先生的學問思想，2019年成為世界文化遺產。原本就已經是著名景點，在紅葉美景的助攻下，更成為不少旅人賞楓名勝的口袋名單。

陶山書院，有種穿越時空，走進韓國古裝劇的感受。 韓國觀光公社
陶山書院，有種穿越時空，走進韓國古裝劇的感受。 韓國觀光公社

交通建議：從安東搭乘公車512號到陶山書院十字路口站下車

韓國賞楓爆美楓紅景點05：禪雲寺

遠眺禪雲寺
遠眺禪雲寺

位於禪雲山道立公園內，光是沿著前往禪雲寺的路上，兩旁就有楓紅與銀杏夾道歡迎，寺外小溪更是倒映出被染紅的景色，水面上漂著落下的楓葉，磚紅、艷紅、赤褐、橘紅地散落著，彷彿將溪流化作天然的畫布，美到難以忘懷。而古典的寺廟在楓葉烘托下，也增添幾分優美細緻。

漫步楓紅林木之中，是此生必定要感受一次的行程。 韓國觀光公社
漫步楓紅林木之中，是此生必定要感受一次的行程。 韓國觀光公社

交通建議：從高敞或井邑出發，有直達巴士可搭乘，可依照行程安排。

想看更多內容，請見《Ciao潮旅》10月號雜誌。

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