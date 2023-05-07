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雲林一點也不無聊 林內+斗六一日輕旅行

聯合新聞網／ Ciao潮旅
黃蘭雅作品「翩翩」。 攝影/Ray
黃蘭雅作品「翩翩」。 攝影/Ray

【撰文/Ciao】

原是林內舊庄役場、寶隆紙廠遺跡，園區內有一座1911年興建、具百年歷史的日式建築「林內驛站」，現成為喝下午茶的好去處。園區裡大樹成蔭，昔日舊紙廠留下的大鐵棚，三座爬滿藤蔓的紙漿槽，就像是宮崎駿知名動畫《霍爾的移動城堡》的場景。

順遊林內鄉打卡秘境 如宮崎駿動畫場景

裡也是遛小孩的林內新公園，直到去年11月雲林縣政府邀請藝術家團隊進駐創作，分別是黃蘭雅的作品「翩翩」，以AR擴增實境技術重現群蝶翩翩飛舞意象，陳宣誠的作品「森徑間」，任大賢的作品「鹿與蝶」，芃芓藝術的作品「好多好多蟲蟲」，張和民的作品「舞猴」，並正式更名為「林內紙蝶生態地景園區」，希望透過這些地景藝術認識林內，順道走訪斗六。Fb. 老田庄-林內驛站

巨大紙漿槽是園區一大特色。 攝影/Ray
巨大紙漿槽是園區一大特色。 攝影/Ray
百年日式建築「林內驛站」。 攝影/Ray
百年日式建築「林內驛站」。 攝影/Ray

彷彿沉浸京都小巷的復古情懷 悠哉散策文創生活聚落

鄰近斗六火車站、太平老街，保留日治時期昭和12年（1937年）所建的舊警察宿舍群，登錄為歷史建築，木造房舍充滿濃濃的日式懷舊風味，經雲林縣政府改造後，現已成為深具特色的「雲中街文創聚落」。計有凹凸咖啡、啊拇啊拇、好東西研究所、紙農書院等文創商家進駐，常有許多文創市集、表演活動於聚落中舉辦，腹地雖不大，也足以消磨半天擁古色古香的時光。

深具各式特色的文創商家進駐。 攝影/Ray
深具各式特色的文創商家進駐。 攝影/Ray
在凹凸咖啡旁有面彩繪主題牆。 攝影/Ray
在凹凸咖啡旁有面彩繪主題牆。 攝影/Ray

在80多年日式老宅 大樹蔭下品飲咖啡

雲中街生活聚落裡，最著名的咖啡店就屬「凹凸咖啡館」，為開放式空間的日式建築，前後院有大樹，有一片翠綠大草地，流動光影，穿梭其間或睡在窗臺的貓咪，成為室內外風景，閒坐於露天的木造平台很愜意，是一處最接近大自然的城市秘境。

樹陰下的平 房木造建築，閒坐於露天的木造平台很愜意。 攝影/Ray
樹陰下的平 房木造建築，閒坐於露天的木造平台很愜意。 攝影/Ray
開放式空間，空氣流通、光影流動。 攝影/Ray
開放式空間，空氣流通、光影流動。 攝影/Ray

店內主要提供手沖單品、冰滴咖啡、義式濃縮、鮮榨果汁、輕食早午餐、美式漢堡等，招牌甜點香草焦糖布丁、可拿滋，也就是可頌甜甜圈，使用自家產的台灣天然香草莢，是來店必點，另販售咖啡週邊商品、文創手作商品，多以貓咪主題相關。

招牌甜點可拿滋就是可頌甜甜圈。 攝影/Ray
招牌甜點可拿滋就是可頌甜甜圈。 攝影/Ray

酥脆卡滋聲響真好聽 厚切豬排太有誠意

家樂福是斗六市最大的購物休閒中心，想要吃得飽足，「品田牧場」就位在賣場一樓，今年初才新開幕，帶來令人視覺一亮的清新用餐環境，採用木質的溫潤質感加上鮮黃色妝點，整體場域明亮活潑，座位舒適、走道寬敞，吸睛的主題牆，以插畫方式呈現日式豬排的製程過程，讓消費者一目瞭然，原來這看似簡單的平民美食，深藏著奧妙學問。

超人氣的各項日式豬排料理。 攝影/Ray
超人氣的各項日式豬排料理。 攝影/Ray
吸睛的主題牆，以插畫方式呈現日式豬排的製程過程。 攝影/Ray
吸睛的主題牆，以插畫方式呈現日式豬排的製程過程。 攝影/Ray

熱銷排行前五名，超人氣的《厚切腰內豬排》特選腰內肉，豬隻最嫩的部位，柔嫩多汁、不含油脂，厚切+增量加倍滿足。推薦排名第2的《海老腰內豬排佐塔塔醬》，腰內肉豬排加上金黃酥脆草蝦，沾點塔塔醬是絕配。排行第3的《重量級部隊豬排鍋》，微酸泡菜湯頭搭配炸豬排，濃郁起司醬裹彈牙韓式拉麵，雙重澎湃感份量十足。

厚切腰內豬排特選腰內肉，豬隻最嫩部位。 攝影/Ray
厚切腰內豬排特選腰內肉，豬隻最嫩部位。 攝影/Ray
重量級部隊豬排鍋份量十足。 攝影/Ray
重量級部隊豬排鍋份量十足。 攝影/Ray

第4的《辛味黃金豬排》，豬排上撒了辣椒碎片與蔥花，再沾點辣油，又辣又麻的口感勁道，絕對是嗜辣者的最愛。第5是非炸物的《醬烤味噌豬排》，以日本鹽麴醬、自製鳳梨柳橙醬、韓式味增醃漬過，配上青龍椒、鴻喜菇更加爽口。

辛味黃金豬排是嗜辣者的最愛。 攝影/Ray
辛味黃金豬排是嗜辣者的最愛。 攝影/Ray

點各項主餐即可用自助歡樂吧 無限享用

來試試新口味，顛覆傳統、創新的《雙倍顎勢力豬排漢堡》，在兩塊腰內豬排內夾著層層的自製起司醬、牛番茄、日本水菜、黃芥末醬等食材與醬料，大口咬下超驚豔，酥脆中又有鬆軟，濃郁鹹香中又有清爽。起司控不能錯過《熔岩起司咖哩豬排燒》，金黃豬排覆蓋特製香濃起司，佐以咖哩醬，超濃郁牽絲口感、很下飯。每份豬排套餐皆附有漬物、味噌湯、日式蒸蛋、甜點，點主餐即享用自助歡樂吧，有高麗菜絲、越光米飯、近十種冷熱飲品等無限供應。

辛味黃金豬排是嗜辣者的最愛。 攝影/Ray
辛味黃金豬排是嗜辣者的最愛。 攝影/Ray
人氣單品炙燒明太子魷魚、三味廣島牡蠣、章魚燒豚丸。 攝影/Ray
人氣單品炙燒明太子魷魚、三味廣島牡蠣、章魚燒豚丸。 攝影/Ray

餐後來杯美味甜點更幸福，概念店皆有推出季節聖代（需換購），每2個月更換不同口味，目前推出《花生聖代》，香濃口感綿密滑順，點綴小巧飛機造型餅乾、可愛升級，緊接著夏天當然是黃澄澄的芒果口味登場。令大家期待的每週二「豬排滿腹日」，凡雙月來店消費《厚切腰內豬排套餐》，即加贈一尾裹著黃金麵衣的酥脆大草蝦，超滿足。

花生聖代口感綿密滑順 攝影/Ray
花生聖代口感綿密滑順 攝影/Ray
海老腰內豬排佐塔塔，腰內肉豬排加上金黃酥脆草蝦，沾點塔塔醬是絕配。 攝影/Ray
海老腰內豬排佐塔塔，腰內肉豬排加上金黃酥脆草蝦，沾點塔塔醬是絕配。 攝影/Ray

Web. www.pinnada.com.tw

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雲林一點也不無聊 林內+斗六一日輕旅行

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