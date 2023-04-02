閨密好友相約 到花蓮共渡幸福的西班牙式建築風格之粉紅靚旅

【撰文/Ciao】

與妳一起搭乘粉紅電動接泊車、粉紅遊艇，入住西班牙粉紅主題別墅享貼心服務，細品下午茶、精緻中式美饌，專屬花東假期洋溢Pink幸福感！

疫情過後，我們需要更溫柔的撫慰，注入更積極正向能量，世界百大旅館、蟬聯5連霸台灣最美飯店的「花蓮理想大地渡假飯店」特別為仕女們設計定點輕旅行，推出年度主題「粉紅靚旅」仕女住宿專案，規劃一泊二食和二泊三食住房優惠，當然三天二夜行程可以玩得最盡興。 飽覽異國風情與水色之美。 攝影/Ray

入住西班牙粉紅主題別墅 下午茶太夢幻

與閨密打扮美美的，「粉紅靚旅」二泊三食內容包括花蓮機場或花蓮車站定時定點來回接送乙次（採預約制），到了飯店再搭乘專屬的粉紅電動接泊車，入住園區唯一一棟的西班牙粉紅主題別墅，在藍天襯托下格外耀眼，絕對讓妳迫不及待想與粉紅別墅合影、上傳分享。 粉紅主題別墅很耀眼。 攝影/Ray 高第式建築設計。 攝影/Aries

飯店更貼心設置粉靚交誼廳，在貴賓抵達時，即送上迎賓Happy Hours茶點，翌日還有下午茶時間，主廚親手實作分享靚點廚藝主題午茶（三選一），妳可以選擇客房內坐在陽台迎山面河的視野優雅品味，或是至里拉餐廳一覽運河河道之美佐美味午茶，更特別的是拋開束縛、舒服地在泳池中享用漂浮下午茶，這景象也太夢幻了吧！ 泳池中享用漂浮下午茶。 攝影/Ray

打開房門又忍不住尖叫連連Wow！溫馨舒適的西班牙風情房間以粉色系寢具妝點，迎賓開床禮是小巧粉色馬卡龍，免費粉紅主題Mini Bar飲品，浴衣設計具時尚感，德國Brita飲用水讓人安心。 以粉色系寢具妝點客房。 攝影/Ray 迎賓開床禮送馬卡龍。 攝影/Ray 蜜月套房設有客廳空間。 攝影/Ray 蜜月套房。 攝影/Ray

同樣寬敞衛浴空間備有女士們喜愛的Dyson吹風機，提倡自然純淨的O'right歐萊德沐浴備品，還有可帶走的專屬「粉靚伴手禮」，裝有環保衛生棉和天然酒釀萃取護手霜，在特別呵護仕女們之外能共同守護環境永續，呼應「理想大地」向來推動減碳旅宿的理念，也讓整趟旅程更環保加分！ 每房一組送粉靚伴手禮 攝影/Ray

除了精心準備豐盛下午茶，飯店更熱情款待陽光活力自助免費早餐兩客，在地食材、中西式料理開啟活力一天。一晚的「靚景中式仕女套餐」充滿濃郁膠原蛋白，擁有精湛廚藝的港籍主廚獻上和風鮮貝沙拉清爽開胃，松露蒸海大蝦肥美鮮滋味，紅燒海蔘鵝掌含有豐富蛋白質，紫淮杞子雜蔬清新不膩，芙蓉金絲燕羹誠意十足，一口吃進燕窩、金針菇、竹笙、海參、花枝、海魚肉粒、干貝絲滿滿好料，傳承粵菜料理精神的花膠菜膽燉雞，湯頭慢火蒸燉超過3小時，融入花膠、花蓮牧草雞、娃娃菜、金華火腿、枸杞等食材，一喝驚艷，最後送上理想手工美點與四季合時水果，雙人份量剛剛好，滿足味蕾又養顏美容。 靚景中式仕女套餐。 攝影/Ray

搭乘專屬粉紅遊艇 靚點廚藝教學好有趣

當然更不能錯過運河遊艇導覽，在專屬的粉紅7號碼頭搭乘粉紅遊艇，穿梭於特色景觀橋，飽覽大自然異國風情與水色之美。不僅如此，還可參加「靚點廚藝教學」，動手學做窯烤Pizza +手沖咖啡（90分鐘），飯店免費活動設施使用、寵愛SPA抵用券乙張，以及晨光河岸瑜珈等。 粉紅7號碼頭。 攝影/Ray 粉紅7號碼頭搭乘粉紅遊艇。 攝影/Ray 舒適的粉紅遊艇。 攝影/Ray 靚點廚藝教學學做窯烤Pizza +手沖咖啡。 攝影/Ray

歡迎倆人同行，家族聚會或三五好友相聚、犒賞員工包棟更不受打擾，「粉紅靚旅」讓旅客全然沉浸於粉紅色之夢幻國度裡，滿足幸福渴望，提升活力、樂觀情緒的身心靈。 高第式建築設計。 攝影/Ray

花蓮理想大地渡假飯店

Web. www.plcresort.com.tw

Fb. 花蓮理想大地渡假飯店Promisedland Resort & Lagoon