談商務摩擦 需對話解決

台北市長蔣萬安昨天前往上海展開雙城論壇之旅，他出發前提到，身為台北市長，有責任把握任何機會，為這座城市的未來、為國家爭取繁榮發展的契機。現今兩岸關係不平靜，近年農漁產銷售、商務摩擦，迫切需要對話機制解決。

據了解，蔣萬安已實現承諾，向上海市長龔正表示，「台灣果農放心種、上海市民安心吃。」龔正回應，針對動物園的交流、文化體育、水果等合作交流，都可以再落實。

蔣萬安昨臨行前在松山機場發表感言指出，雙城論壇維繫台北、上海兩城市的對話，也在兩岸關係中傳遞和平的價值，以及對話的迫切，另要用實際行動來改變、創造形勢，進而創造契機，「各位放心，我們珍惜民主、維持和平、創造繁榮的企圖心，始終不變」。

啟程期間共機再度擾台，蔣萬安抵達上海受訪重申，大環境愈困難、兩岸關係愈緊張時候，愈需要交流、溝通及對話，這是他的堅定立場，相信也符合大部分台灣民眾期待，大家不希望兵凶戰危，期待的是和平與繁榮。

蔣萬安指出，這趟雙城論壇引起各方關注，台灣是開放社會，中華民國是民主國家，任何重大政治決策，一定會有正反不同的意見，這是台灣、中華民國最寶貴的資產，他非常感謝珍惜，「身為台北市長，有責任把握任何機會，為這座城市的未來，為我的國家爭取繁榮發展的契機」。