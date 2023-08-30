新聞眼／柔中帶剛 促兩岸破冰

台北市長蔣萬安首次以首都市長身分登陸交流，才剛上飛機，共機再度逾越海峽中線，面對兩岸形勢愈加嚴峻，蔣萬安肩負責任更顯重大，以「柔中帶剛」的蔣氏風格，盼促成兩岸破冰契機。

蔣萬安無論以首都市長或蔣家第四代的身分登陸都備受矚目，但臨行前他在松山機場強調「中華民國是一個民主國家」，為此行設定「捍衛民主」底線，在這底線基礎之上，蔣肩負台灣多數人民與對岸善意對話與互動的渴望。

個性穩健的蔣萬安，風格迥異前市長柯文哲，蔣在與上海市長龔正的首場會面引用祖父蔣經國的話，盼兩岸應務實面對未來發展，透過和平爭取雙贏，也拋出兩岸農產品禁輸議題，盼對岸給善意，再三希望解決民進黨政府近八年執政築下的冰牆。

尤其兩岸關係持續惡化，溝通對話取代對抗是人民之所求，蔣萬安在嚴肅會面中，用台北年輕人愛講的輕鬆語調向對岸說「對上海，我很有Feel！」，在夜市遇到大陸民眾簇擁，也主動比出「愛心」，不僅展現親民風格，也帶出此行「柔中帶剛」的蔣氏風格，降低兩岸兵凶戰危氛圍。

蔣萬安讓兩岸人民知道和平並非全無可能，與民進黨政府執政總是責怪對岸，讓兩岸關係敵意升高形成強烈對比，也讓人感嘆，兩岸斷了交流這些年，浪擲多少光陰。