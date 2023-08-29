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新聞幕後／兩岸逆風時代 蔣堅持捍衛民主

聯合報／ 本報記者林麗玉

台北市長蔣萬安首度參加雙城論壇，面臨兩岸最嚴峻僵局，兩岸論述將以「人民福祉」訴求和平與對話，是由北市府內外「核心智囊團」與蔣萬安共同討論下定調。據了解，因目前民進黨政府幾乎沒有與對岸對話空間，蔣透過唯一的官方交流，向對岸傳達兩岸人民期待的和平福祉，但捍衛民主這一塊也絕對不放棄。

據了解，蔣市府的「核心智囊團」，從雙城論壇五、六月籌備時，就開始討論如何定調，包括敏感的九二共識等是否觸及等，過程經歷中共軍演、陸方禁我芒果輸入等外部危機，兩岸論述基調也不斷地討論。

知情人士表示，這次定調在「和平、對話」，主要是蔣萬安走的是比較穩健路線，雙城論壇的對話本質是最好定位，有對話才有機制、有對話才有溫度；希望透過人民福祉、和平、對話，體現雙城論壇的對等、尊嚴、善意、互惠四個原則，往外推向兩岸互惠、並走向繁榮。

相較上一任國民黨籍市長郝龍斌任內的雙城論壇，當時是國民黨執政，對岸大陸國家領導人是胡錦濤，屬於兩岸互動頻繁、也比較開明的時代。國民黨人士認為，現今大陸方面也有自己的困難，台灣目前中央變成民進黨執政，大陸也變成習近平領導時代，兩岸關係降至冰點，蔣萬安出席雙城論壇形同處於「逆風時代」，但仍盼面對、克服。

如果對岸碰觸到兩岸較敏感論述怎麼辦？據悉，核心智囊團也有沙盤推演，也絕對有堅持的部分，例如，捍衛民主這一塊絕對不放棄；以民主體制為前提去對話，也不放棄任何可以促進和平的機會。

知情人士稱，雙城論壇主軸應是市政交流，無法抽離原本的脈絡，因為雙城不是現在才開始，而是既定、已持續十三年的兩市交流；但台北、上海在兩岸都是重要政經城市，因此希望透過對話，為兩岸帶來和平。

雙城論壇

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