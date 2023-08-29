蔣萬安提九二共識？藍：能獲加分 綠：自我矮化

台北市長蔣萬安參加上海雙城論壇，是否觸及敏感的「九二共識」？國民黨台北市議員楊植斗說，很多藍營支持者尚未歸隊，蔣若登陸提九二共識會加分，應會獲藍軍擁護。民進黨議員簡舒培說，九二共識就是「一國兩制、台灣方案」，如果蔣萬安呼應國民黨自以為是的九二共識跟大陸和談，那就是自我矮化、自欺欺人。

隨行參訪的民眾黨議員陳宥丞說，台北市前市長柯文哲在雙城論壇建立「四個互相」默契，市政議題還有很多合作空間，應該要先互相認識、互相理解，才有可能互相合作；對於九二共識，以目前三年疫情後的第一次實質交流，應該先讓彼此有更多默契基礎，不適合現在就上升到意識形態的議題。

國民黨議員秦慧珠說，當年柯文哲參訪上海出席雙城論壇時，柯市府行前有特別先跟對岸溝通，不要觸及九二共識等敏感議題，當時國台辦主任劉結一有講到兩岸一家親、柯反而沒談；要談就不要讓對方扣帽子，前期溝通很重要。

楊植斗指出，二○二四這一局，蔣萬安並沒有要選舉，目前藍營支持者對國民黨總統參選人侯友宜的支持度僅六、七成，但綠營支持民進黨總統參選人賴清德已高達九成，代表很多藍營還沒有歸隊，蔣萬安沒有什麼扣分的問題，既然站到第一線與對岸交流，提及九二共識應該會加分。