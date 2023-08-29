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今飛上海雙城論壇 蔣萬安兩岸論述以人民福祉為基調

聯合報／ 特派記者林麗玉／上海報導
台北市長蔣萬安今赴陸參加「雙城論壇」。傳可能與大陸國台辦主任宋濤會面，他昨天未做任何回應。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安今赴陸參加「雙城論壇」。傳可能與大陸國台辦主任宋濤會面，他昨天未做任何回應。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安今天前往上海，參加為期三天二夜的雙城論壇，雖是城市交流，但在兩岸氣氛緊繃下，雙城論壇成為兩岸唯一官方交流管道，蔣萬安此行備受關注。據了解，蔣萬安的兩岸論述將以「人民福祉」為基調，訴求和平與對話，來面對當前兩岸僵局。

知情人士表示，蔣萬安拍板親自出席雙城論壇，主要基於「堅定捍衛民主制度，不放棄任何透過交流追求和平的機會」為原則，「當有人要破壞民主體制就是敵人，但當有人願意伸出橄欖枝，我們也不會放掉，把握任何一個促進和平的機會」。

台北市前市長柯文哲過去在雙城論壇提到的「兩岸一家親」，引發政壇軒然大波。國民黨人士說，柯文哲要去講「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」，是因柯過去的政治光譜，要從「墨綠」意圖改變人設，才需要這樣的論述，但對蔣萬安來說，國民黨籍、蔣家後代身分，「實質交流本身就是意義」，預期會維持沉穩的角度，與對岸務實對話交流。

國民黨人士說，適逢明年總統大選，兩岸議題在選戰氛圍下，要拿捏尺度，預期今年蔣萬安會比較保守低調，透過實質交流展現國民黨與對岸的對話。

據指出，蔣萬安擔任立委期間沒去過大陸，但早期擔任律師時曾訪大陸，現在蔣萬安是以首都市長、又是蔣家第四代身分登陸，在城市交流基礎上，呼籲兩岸和平交流，多一層意涵和責任。

會不會觸及九二共識？據了解，預期大陸方面會「有所期待」，但蔣市府認為，雙城論壇還是應聚焦在市政交流。

台北市前市長郝龍斌昨發文指出，雙城論壇是二○一○年由他和時任上海市長韓正共同發起，目的是透過城市交流，增進瞭解，減少誤解，共創雙贏。他深信和平不是口號，要有行動，透過交流溝通、建立互信，才有可能達成；雙城論壇不僅是台北和上海的城市交流，更是兩岸締造和平的契機與起點。

郝龍斌說，目前兩岸情勢緊繃，面對兵凶戰危的威脅，心繫台灣人民安全、福祉的政治人物，要勇敢跨出交流溝通的步伐，不畏民粹的抹紅和抹黑。他非常同意蔣所說，「兩岸愈緊張，愈需要溝通交流」，寄望蔣能協助台商和台胞解決在大陸面臨的問題，爭取農漁產品解禁，開放兩岸觀光團客旅行；更要讓大陸了解，中華民國是兩岸之間最好的連接，也是阻止法理台獨最堅強的依據，必須尊重中華民國存在的事實，而共機繞台無利於兩岸關係的和平發展。

台北市長蔣萬安將出發赴上海參加雙城論壇，蘇拉颱風是否影響行程，以及蔣萬安會不會提前返台坐鎮防颱？北市府發言人殷瑋昨指出，會密切關注，有最新的消息一定做即時的反應，也會跟外界報告。

雙城論壇

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