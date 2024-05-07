和碩董座童子賢發聲：核二核三延役 設兩座新型核電廠

和碩（4938）董事長童子賢近日接受財經節目專訪再談到台灣能源結構，建議「核二、核三延役」、「核一、核四剷平各設兩座OL3（芬蘭奧爾基洛托核電廠三號機）」，若台灣需求是2,870億度電，以此配比核電占比可逾三成，電價可下滑30%，加上綠能最少占20%，台灣不排碳發電可提升到50%。

「我不是擁核者，甚至30年前我也是熱心的反核者」，童子賢說，回想初衷為什麼要反核？是因為車諾比與後來的福島，更早的是把核爆本身看作是死神，看作是洪水猛獸。

童子賢談話重點

童子賢表示，核電廠發電用的鈾燃料棒，大概濃度是5到15%，是商用發電用的鈾燃料棒，要引爆核子彈濃度要到90%。很多人認為核電廠就像原子彈會爆炸，這是誤會，「頂多是大龍炮，沒有到炸彈的程度」。恐核跟反核都是把核能電廠想成是原子彈，第二個因素是三哩島、車諾比跟福島帶來的恐懼感。

他強調，全球每年用掉的煤炭發電，現在仍占30%左右，排放的煙恐怕帶來數千萬人非常嚴重的肺病，或肺癌致死，因為是慢性的，所以大家沒有警覺。

「不只台灣，整個地球文明若不倚賴核電協助減少碳排，要在2035年減半，2050年達到淨零碳排，是完全沒機會」，童子賢分析，2023年國際能源總署（IEA）數字，全球太陽能、風電努力約20年，目前占13.6%，大家喜孜孜講說再生能源要超越核電，其實靠的是古老的水力發電，約15%。

他也說，未來包含台灣的水力發電，因水庫淤積愈來愈少，台灣水力發電只有2.2%，是先天條件不足。且台灣沒有像澳洲、新疆、甘肅等廣大場域可設置太陽能、風電設施。

童子賢還認為，核能經30年打壓，現全球仍占近10%，核能加水力，替全球負擔起25%的不排碳。此外，他也呼籲，「不要認為綠能本身是無害的，我們是先享受後付款」，30年後玻璃纖維風力發電扇葉長達廢棄損壞後，要掩埋在哪裡？他無奈開玩笑，這是現代文明的原罪，想使用電力就必須付出汙染的代價。

童子賢指出，核電如果不要把它妖魔化，是一個可以控制、可以進步、可以追求效率跟安全係數的一個技術，他還指出，芬蘭OL3是最近15年科技，一座容量是1,600MW（百萬瓦）。核一、核四場址，可各興建兩座OL3，除安全係數提高，單位面積發電效率也比60年前的技術好上1.7倍。



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