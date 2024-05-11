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冒名詐騙廣告臉書最猖獗 謝金河痛批政府不作為

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
謝金河表示，打詐四法通過後，他打開臉書，跳出來的畫面都是他的詐騙廣告，「這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹！」此圖為詐騙訊息。圖／取自謝金河臉書
謝金河表示，打詐四法通過後，他打開臉書，跳出來的畫面都是他的詐騙廣告，「這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹！」此圖為詐騙訊息。圖／取自謝金河臉書

行政院本周四歡喜拍板打詐四法，詐騙集團卻未因此收斂；財經名人謝金河同時間就在臉書上指出，打詐四法才剛通過，他一打開臉書，跳出來的畫面就是有他肖像的詐騙廣告，「這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹！」他直言，「詐騙橫行是政府不作為所造成。」

公眾人物肖像遭冒用，不只是謝金河，許多公眾人物，包含陳文茜、陳鳳馨、吳淡如等肖像都曾遭詐團冒用，向臉書、ＬＩＮＥ檢舉，但檢舉完一個冒用網頁，又會冒出另外一個假網頁，即便報警也無用；就連吳淡如都曾經氣到提出，若臉書願意處理，將出資一百萬元。

詐騙最為嚴重的類目當數「網路投資」領域，詐騙集團最喜歡拿財經名人，包含謝金河、前外資分析師楊應超、理財達人阿格力等人的肖像成立群組，冒用這些人的名義詐騙民眾可透過投資賺大錢。

行政院前天剛公布完打詐專法，謝金河就隨即在臉書貼文表示，「現在打詐四法通過，重點在於政府的執行力，尤其是對平台業者的廣告刊登，台灣的法律代理人及法律責任，刊登詐騙廣告業主的金流，應更進一步規範。」

謝金河說，由於詐騙最猖獗處都在臉書，甚至有人鼓勵他直接提告臉書創辦人祖克柏，但「那太過茲事體大，也不見得有效果。我建議在臉書刊登廣告必須採取實名制，並交代金流，一旦有人受騙，刊登廣告的平台及廣告業主必須負連帶賠償責任。」

謝金河重申，他認為臉書、ＬＩＮＥ、YouTube或Google在台灣要指定負責人，這些平台接受詐騙廣告是營業行為，不是言論自由，必須受到規範，且「政府的打詐必須統籌，不能互推責任形成三不管地帶。像是數位部、金管會、警政機關、內政部，大家好像都有責任，最後好像都束手無策，只好互推責任。」他呼籲臉書等平台，「不要為了賺黑心錢，做了違背良心的事！」

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