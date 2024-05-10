警政署長爭奪戰 爆料黑函滿天飛

五二○倒數，台北市警察局長張榮興、警政署長黃明昭近來接連遭黑函攻擊。張榮興被指與黑道同框吃「魚翅宴」，黃明昭被影射與金錢豹酒店股東過從甚密，還常前往一名賭場女大亨會館。警界人士指出，新總統上任後，警政署長職務可能調整，如今黑函滿天飛，如同大位爭奪戰的拉開序曲。

張榮興昨遭媒體爆料，去年五月與萬華角頭、青山宮主委黃清源在中山區知名餐廳吃魚翅。張榮興昨開記者會，澄清他是受議員陳政忠邀請，參加警政民政公務餐會，他出席前不知道黃清源會出席，後來也沒有私下接觸，餐會後有依規定陳報警政署核備。

張榮興說，他是在餐會偶遇黃清源夫妻，過程中陳政忠主動協調民政部門主辦青山王祭相關活動，他要求宮廟團體應配合警方安全維護措施，避免暴力事件發生。

陳政忠昨也還原過程，是在地人希望台北市民政局協助青山王祭，他向民政局長陳永德請託，希望比照柯市府時代每年補助並在萬華分局設指揮中心；陳永德提及要找張榮興研究，他才親自邀約，他昨公開向張榮興道歉，「未來不敢再打擾」。

由於本月六日黃清源才因涉及二○二二年間一起槍砲案，在桃園機場遭台北市刑大拘提，同時在芳明館幫派據點等場所執行搜索，詢後依槍砲、妨害自由等罪移送台北地檢署偵辦，時機敏感。

張榮興表示，每逢警界人事異動前夕，總是黑函滿天飛，見縫插針，但警察名譽大於一切職務，所以決定親自說明。

無獨有偶，黃明昭最近也被黑函攻擊，黑函指出，黃明昭與一名台中金錢豹原始黃姓股東交好，儘管股東已經從金錢豹退股，但兩人仍經常見面，還有兩人合照流傳。另傳聞黃結識賭場女大亨，不少警官爭相結識該女子，以便爭取升官。黃明昭表示，對於不實指控不予回應。